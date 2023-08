Larissa Manoela agora administra a própria carreira — e uma fortuna estimada em R$ 30 milhões

Com 22 anos, Larissa Manoela se destaca como uma das melhores atrizes brasileiras de sua geração. Além de ter um patrimônio avaliado entre R$ 20 e R$ 30 milhões, ela também é conhecida por protagonizar novelas de sucesso como "Carrossel" (SBT) e "Além da Ilusão" (TV Globo) e tem até sua própria operadora de celular, a Laricel.

Apesar de jovem, Larissa também se considera empresária e agora busca independência financeira e profissional. Recentemente ela decidiu romper as relações profissionais com a mãe para ter o controle total de sua própria carreira e fortuna.

Em entrevista ao podcast VacaCast, ela comentou que, desde maio deste ano, está administrando sua própria carreira. Anteriormente, seus projetos como atriz e influenciadora eram gerenciados por seus pais, Silvana e Gilberto Elias Santos.

"Agora estou sob a gestão da minha carreira. Sempre foi um grande desejo. Sempre gostei muito dessa parte empresarial. Gosto muito de ter noção. Gosto de me dedicar 100% para ter domínio daquilo".

Diante do desafio da autonomia, a estrela de "Carrossel" afirmou que não tem medo de errar.

"Vou errar muito e vou acertar também. Não tenho medo de errar e tirar dúvidas. É muito interessante neste processo de autoconhecimento e amadurecimento. Hoje a gente senta, faz nosso cronograma, sabe dos nossos gastos".

A entrevista também contou com a participação do noivo de Larissa, André Luiz Frambrach, que não apenas demonstrou apoio à ela, como também criticou a família dela por, segundo ele, limitá-la.

"Colocavam coisas na cabeça dela que faziam ela acreditar que ela não era capaz. Agora ela está vendo que ela é capaz disso e muito mais. A Larissa é muito dedicada…", disse Frambach.

"A partir do momento em que ela virou e falou, ‘vou aprender isso’ e não tinha mais ninguém que não deixava ela fazer aquilo, ela virou administradora, contadora, advogada e empresária… Tudo em três dias".

Quem são os pais de Larissa Manoela?

A atriz paranaense é filha de Silvana Taques e Gilberto Elias Santos, que atuaram como empresários da carreira da filha desde a infância e controlaram suas finanças, por ser menor de idade na época.

Larissa iniciou sua trajetória na dramaturgia aos 4 anos de idade e sua mãe passou gerir seus contratos de trabalho como sua principal representante.

No entanto, em maio de 2023, Larissa, já com 22 anos, começou a apresentar vontades de independência após lançar sua própria empresa, Mimalissa. Com a iniciativa, surgiram rumores de um rompimento com os pais.

Em seguida, os boatos se intensificaram quando a mãe, Silvana, parou de seguir a filha nas redes sociais. O pai da atriz, Gilberto, também publicou um texto que dizia: "Alimente um cão por 3 dias e ele lembrará de você por 30 anos. Alimente um humano por 30 anos e ele te esquecerá em 3 dias".

Desde janeiro, a família de Larissa não postou mais nenhuma foto com a atriz. Na última imagem compartilhada por Gilberto, a atriz posa ao lado dos pais e do então namorado, André Luiz Frambach, durante uma viagem a Orlando (EUA). Em dezembro de 2022, os atores anunciaram o noivado, depois de mais de um ano em namoro.

Em julho, as relações familiares foram estremecidas novamente depois que Silvana e o marido venderam uma propriedade de Larissa, em Orlando, sem a autorização e o conhecimento dela.

Quem é André Luiz Frambach?

André Luiz Frambach, de 26 anos, é conhecido por diversos trabalhos na televisão, especialmente na TV Globo. Ele participou de produções como "Éramos Seis", "Malhação: Vidas Brasileiras" e "Cara e Coragem".

O ator e Larissa confirmaram o namoro em julho de 2021 e ficaram noivos em dezembro do ano seguinte.

Patrimônio da atriz

Segundo um levantamento feito pelo jornal O Globo, Larissa Manoela tem um patrimônio avaliado entre R$ 20 e R$ 30 milhões.

A riqueza da atriz é composta por sua empresa, Mimalissa, imóveis no Brasil e nos Estados Unidos, além de investimentos financeiros.

Ela iniciou sua carreira como atriz cedo. Aos seis anos de idade, Larissa atuou em uma série do canal fechado GNT. Aos 12, ela ganhou notoriedade em todo o Brasil por estrelar a nova versão da novela infantil "Carrossel", (SBT). Mais tarde, Larissa também protagonizou a novela "Cumplices de um Resgate", também no SBT, e o filme "O Palhaço", ao lado de Selton Mello.

Em 2021, a artista também lançou sua operadora virtual de telefonia celular, a LariCel. Na época, em seis dias depois do anúncio do negócio, quase 2,5 mil chips foram vendidos.

Em 2022, Larissa assinou com a TV Globo para protagonizar a novela "Além da Ilusão".

Ela conta com cerca de 50 milhões de seguidores no Instagram e já participou de vários projetos de publicidade para marcas como L'Oréal Paris, Puma, Crocs, JBL, Pedigree, McDonald's.