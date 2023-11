Lady Gaga pega os fãs de surpresa em aparição no show do U2 em Las Vegas; veja vídeo

A banda U2 surpreendeu os fãs durante um show ao trazer para o palco a cantora Lady Gaga. A performance aconteceu nesta quarta-feira, no Las Vegas Sphere, nos Estados Unidos.

Lady Gaga e Bono Vox fizeram uma apresentação ao vivo de "Shallow", trilha do filme "Nasce Uma Estrela" (2019), no qual ela foi a protagonista ao lado de Bradley Cooper. A cantora realizou a performance de jaqueta preta e óculos escuros e mostrou uma versão mais energética da canção.

Em vídeos compartilhados nas redes sociais, os fãs mostram os cantores emocionando o público com a acústica de "I Still Haven't Found What I'm Looking For".

Lady Gaga and U2 perform “Shallow” at the Sphere in Las Vegas 📹: celioashcar pic.twitter.com/fSy0Lv15a3 — Gaga Daily (@gagadaily) October 26, 2023

A participação da artista era inesperada para o público desta noite, apesar de Gaga e Bono Vox já terem se apresentando juntos em outras ocasiões.

Em 2015, Gaga também fez uma aparição surpresa na turnê Innocence + Experience do U2. Na época, ela e Vox cantaram"Ordinary Love", um dos sucessos da banda irlandesa.

Las Vegas Sphere

Além da sintônia entre os cantores, a performance teve forte impacto por ter sido realizada no Las Vegas Sphere, uma arena esférica construída ao custo de US$ 2,3 bilhões (mais de R$ 11 bilhões, na cotação atual).

A construção levou cinco anos e a estrutura tem a capacidade para receber 20 mil pessoas. O Las Vegas Sphere conta com a maior estrutura esférica e a maior tela de LED do planeta. A arena de alta tecnologia tem a proposta de revolucionar a experiência do público em shows ao vivo.

Quanto custaram os ingressos para assistir ao U2 e Lady Gaga?

Segundo o jornal New York Times, os ingresssos para o show do U2, com a participação surpresa de Lady Gaga, chegavam a pelo menos R$ 60 mil. A publicação afirmou que o alto valor das entradas é explicado pela produção caríssima para a apresentação na arena tecnológica, com recursos para oferecer um show fora do comum.

A crítica especializada detalhou que o show do U2 se detacou com pano de fundo cenográfico e efeitos visuais enormes.