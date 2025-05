Lady Gaga no Rio: 7 looks criativos para usar no show da cantora em Copacabana

A espera está quase no fim: Lady Gaga vem ao Rio de Janeiro para um dos shows mais aguardados de 2025. O 'Mayhem on the Beach', que ocorrerá no dia 3 de maio na Praia de Copacabana, promete ser não apenas um espetáculo musical, mas também um marco na moda.

Com expectativa de atrair mais de 1,6 milhão de pessoas e gerar um impacto de R$ 600 milhões na economia local, o evento também será uma oportunidade única para os fãs da cantora expressarem sua criatividade através do estilo, inspirado nas diversas fases da carreira de Gaga.

A cantora sempre foi uma referência não apenas musical, mas também de estilo de vida. A trajetória dela foi marcada por looks ousados, e a cantora nunca teve medo de se reinventar.

Para quem vai curtir o show nas areias de Copacabana, a dica é apostar nas referências estéticas de cada álbum. Veja como criar o visual perfeito para se sentir parte da performance da Mother Monster:

Veja 7 looks inspirados em cada fase da Lagy Gaga

The Fame

Lady Gaga em 2008 na era The Fame (Getty Images)

O primeiro álbum de Gaga, The Fame (2008), é marcado por uma estética futurista, sensual e cheia de brilho. Para esse look, aposte em vestidos metalizados, com acabamentos brilhantes, e acessórios que misturam couro e látex. Os tons ideais são preto, azul e vermelho, perfeitos para quem deseja incorporar o clima ousado e glamouroso da artista. As aplicações de cristais também são um must-have.

The Fame Monster

Lady Gaga no clipe de "Telephone", 2009 (Reprodução)



A era do The Fame Monster (2009) revisitou o maximalismo. A proposta aqui é criar looks com um mix de preto e estampas animal print, especialmente de cobra e crocodilo, que foram marcas registradas da fase de Gaga. Acessórios como correntes complementam o visual ousado e gótico, ideal para quem quer chamar atenção na multidão.

Born This Way

Inspiração de look no clipe da música Judas (Reprodução/ Pinterest)



Para os fãs do álbum Born This Way (2011), a dica é se jogar no estilo rock’n’roll. Jaquetas oversized, seja de couro ou jeans, são essenciais, assim como spikes que podem ser adicionados tanto nas roupas quanto nos sapatos. Looks com cortes retos e geométricos complementam a proposta mais alternativa e contemporânea da cantora.

ARTPOP

Lady Gaga durante uma apresentação do "artRave: The Artpop Ball" em, 2014 em Los Angeles (Christopher Polk/WireImage)



A era ARTPOP (2013) foi marcada pela explosão de cores e um visual inspirado em movimentos artísticos. Para trazer a essência dessa fase, vale a pena apostar em silhuetas amplas e fluidas, com tecidos que tragam movimento, como franjas e babados. A mistura do estilo grunge, com camisas xadrez e shorts jeans, também é uma boa escolha para quem curte um visual mais casual e descontraído.

Joanne

Lady Gaga promovendo o álbum Joanne (Reprodução)



Para os fãs da fase Joanne (2016), a dica é optar por um visual mais minimalista e intimista. Camisetas simples e croppeds neutros, combinados com shorts jeans e tênis, são o combo perfeito para se conectar com essa fase mais tranquila e country de Gaga. O toque final pode vir com jaquetas com franjas, que trazem um ar mais rústico e delicado.

Chromatica

Gaga em performance no The Chromatica Ball Tour (Getty Images)



A fase Chromatica (2020) traz de volta a Gaga com um estilo futurista e punk, dominado por cores vibrantes e metalizados. O rosa é a cor central, mas o preto e o prata também aparecem com força, especialmente em peças de couro e acessórios metálicos. Não deixe de adicionar correntes e spikes para um visual mais ousado e irreverente, a la Mother Monster.

Mayhem

Gaga em apresentação recente no México (Kevin Mazur/WireImage for Live Nation)

O mais novo álbum de Gaga, Mayhem (2025), tem uma estética que mistura o tradicional com o moderno. Visualize o contraste de tons neutros, como bege e branco, com peças de grande volume, como vestidos com babados e renda, e uma pitada de vermelho vibrante que quebra o tom monocromático.

Quando será o show da Lady Gaga no Rio?

A cantora se apresenta na praia de Copacabana (Rio de Janeiro) no sábado, 3, a partir das 21h45 (horário de Brasília).

Onde assistir ao show da Lady Gaga online?

A apresentação de Lady Gaga no Rio de Janeiro será transmitida pelo Multishow e no Globoplay.

