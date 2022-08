Kwai lança spin-off de “Poliana Moça”, do SBT — e quem decide o final é o público

A novela do SBT “Poliana Moça” terá continuidade no Kwai com "Vivendo na Gringa", um spin-off do programa de sucesso da emissora, que é parceira no projeto.

Em abril, o aplicativo de vídeos curtos que compete com o TikTok lançou o TeleKwai, com foco na criação de mininovelas originais e exclusivas em formato vertical. O formato atingiu 3 bilhões de visualizações antes da estreia oficial.

A mais nova mininovela do app, "Vivendo na Gringa" terá episódios gravados na vertical e de até 2 minutos. Ao todo, serão 18 episódios, sendo três a cada semana.

A história seguirá a fase mais madura do personagem Guilherme, que está fazendo um intercâmbio na Austrália.

Seguindo a tradição do Kwai, o ator Lawrran Couto, que interpreta Guilherme, convidará o público a escolher o desenrolar final da história e decidir o enredo dos dois últimos episódios por meio de votação popular.

A mininovela "Vivendo na Gringa" estreia nesta segunda-feira, 29 de agosto, e encerra em 27 de setembro, com todos os episódios exibidos com exclusividade no perfil do SBT no Kwai.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia.