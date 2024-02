'Kung Fu Panda 4' ganha novo trailer e faz piada com referências de 'Duna'; veja

'Kung Fu Panda 4' surpreendeu os fãs com um novo trailer, que faz uma divertida referência ao aguardado lançamento da semana, 'Duna: Parte 2'.

No trailer, o protagonista Po aparece em um deserto, envolto por uma capa, com características semelhantes a Paul Atreides, personagem interpretado por Timothée Chalamet. No vídeo, o urso panda não perde o humor de sempre e uma piada sobre especiarias e temperos.

Segundo a sinopse oficial, o novo capítulo da saga Kung Fu Panda acompanha Po em sua jornada para se tornar o Líder Espiritual do Vale da Paz, enfrentando o desafio de treinar um novo Dragão Guerreiro às pressas antes de assumir sua prestigiada posição. Mas, sua jornada é ameaçada pela Camaleoa (interpretada por Viola Davis), uma vilã determinada a obter o Cajado da Sabedoria e reunir todos os mestres vilões.

Veja o trailer a seguir:

Quando Kung Fu Panda 4 será lançado no Brasil?

Com direção de Mike Mitchell (conhecido por seu trabalho em Trolls e Shrek Para Sempre) e codireção de Stephanie Ma Stine (co-criadora de She-Ra e as Princesas do Poder), 'Kung Fu Panda 4' está programado para chegar aos cinemas em 21 de março.

Quando Duna: Parte 2 chega aos cinemas?

'Duna: Parte 2' estreia nos cinemas no dia 29 de fevereiro. O primeiro filme está disponível na plataforma de streaming Max.

