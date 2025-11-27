Kevin Spacey terá três novos julgamentos em 2026; relembre os anteriores

Escândalos envolvendo o ator Kevin Spacey voltaram a ganhar a atenção do público nesta quinta-feira. Ele foi recebeu mais três novas acusações de abuso sexual, com audiências marcadas para maio, junho e julho de 2026.

Esses casos serão julgados em tribunal civil, não criminal. Ou seja, o ator não corre risco de prisão, mas pode ser condenado a pagar indenizações às vítimas.

Spacey foi um dos casos um dos mais emblemáticos da era MeToo após quatro homens o acusarem de crimes sexuais supostamente ocorridos anos antes.

Acusação e absolvição

Em 2023, o ator vencedor de dois Oscars foi absolvido de nove acusações de abuso sexual na Inglaterra. Agora, novos casos voltarão a colocá-lo no banco dos réus em Londres, com três julgamentos civis por acusações de abuso sexual.

Os detalhes das acusações não foram divulgados. O tribunal de Londres confirmou apenas as datas dos julgamentos. Spacey ainda não se pronunciou publicamente sobre os novos processos.

Os casos de 2023

Em julho de 2023, Kevin Spacey foi absolvido de nove acusações de crimes sexuais pela Justiça britânica. O julgamento durou quatro semanas na Southwark Crown Court, em Londres. Quatro homens acusaram o ator por abusos ocorridos entre 2001 e 2013.

As acusações incluíam sete de assédio sexual, uma de relações sexuais sem consentimento e outra de relações sexuais com penetração sem consentimento. A acusação mais séria era a de um homem que teria sido drogado pelo ator e obrigado a fazer sexo enquanto inconsciente.

Nos interrogatórios da polícia, divulgados durante o julgamento, os quatro homens disseram não ter ousado denunciar antes por medo de não serem acreditados, ao enfrentarem uma figura muito famosa e influente. Além da carreira na televisão e cinema, Spacey foi o diretor artístico do renomado teatro Old Vic, em Londres, entre 2004 e 2015. Três dos quatro casos relatados teriam ocorrido nesse período.

Diante do júri, o ator se descreveu como um "grande paquerador". Ele negou qualquer comportamento "violento", "agressivo" ou "doloroso". Spacey afirmou que os argumentos da acusação eram "fracos". Ele se declarou "destruído" pelas acusações e lamentou a "reputação perdida". O cantor britânico Elton John prestou depoimento em Mônaco a seu favor.

Durante o julgamento, a Promotoria apresentou Spacey como um assediador sexual que usava sua influência para abusar de homens jovens. O ator, vencedor de dois Oscar por seus papéis em "Beleza Americana" e "Os Suspeitos", afirmou que todas as relações foram consentidas. Ele alegou que alguns fatos eram pura invenção dos denunciantes.

O júri deliberou por cerca de 12 horas antes de chegar ao veredito. Quando a sentença foi proferida, o ator levou a mão ao peito e disse "obrigado" antes de abraçar os advogados. Com o anúncio da decisão final, Spacey enxugou as lágrimas e agradeceu à corte.

Do lado de fora do tribunal, emocionado e aliviado, o ator declarou à imprensa: "Sou extremamente grato ao júri que se deu ao trabalho de considerar todas as evidências e fatos antes de chegar a uma decisão e aceito humildemente o veredito de hoje".

Acusações em 2017

As primeiras acusações contra Spacey surgiram em 2017, no início do movimento MeToo. A carreira do ator entrou em colapso após mais de 30 homens o acusarem de má conduta sexual na época, segundo a Variety.

Na época, ele estava no auge da fama como protagonista da série de sucesso da Netflix "House of Cards". Como consequência, ele foi afastado do programa e de outros projetos em que iria participar.

Em 2019, as acusações contra ele foram retiradas em outro caso. "Sei que tem gente disposta a me contratar quando eu for absolvido das acusações em Londres", disse ele à revista alemã Zeit em meados de junho de 2023.

Também acusado de abuso sexual nos Estados Unidos, Spacey foi declarado inocente por um tribunal civil de Nova York em 2022.

'Sou essencialmente sem-teto'

Em entrevista ao apresentador Piers Morgan, Kevin Spacey revelou estar em uma difícil situação financeira. Ele afirmou que perdeu sua casa em Baltimore após não conseguir pagar as dívidas associadas aos processos e à produtora de "House of Cards". "Sou essencialmente sem-teto", afirmou.

O ator não protagoniza um grande filme desde 2017, ano em que surgiram as primeiras acusações públicas de abuso sexual contra ele. Os custos com advogados e a falta de trabalho na indústria cinematográfica contribuíram para a crise financeira.

Após as absolvições, o ator foi homenageado no Festival de Cannes em 2024. Ele recebeu o prêmio de carreira durante uma gala beneficente. A decisão gerou polêmica na indústria cinematográfica.