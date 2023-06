Kendrick Lamar é confirmado no festival GPWeek; veja como comprar

Considerado um dos grandes nomes do Rap atual, Kendrick Lamar fará um show no Brasil. O artista irá se apresentar no GP Week, evento que antecede a etapa do Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1.

Além de Kendrick, o músico Thundercat e o duo Sofi Tukker também deverão se apresentar no evento, que ocorrerá nos dias 4 e 5 de novembro.

Essa é a segunda edição do festival que no ano passado teve as bandas The Killers, Twenty One Pilots, Hot Chip, The Band Camino e Fresno. O GP Week ocorre em São Paulo e terá sete horas de música ao vivo.

Os ingressos para o primeiro dia já estão disponíveis no site da Eventim e na bilheteria oficial do Allianz Parque. Os valores variam de R$ 995,00 até R$ 1.990,00. Para o show do Kendrick, as vendas só abrirão na próxima quarta-feira, 28, a partir do 12h no site e nos portões a partir da 13h.

Quando será o show do Kendrick Lamar no Brasil?

O rapper deve se apresentar no dia 5 de novembro no Allianz Parque.

Quais os valores dos ingressos do festival GPWeek?

PADDOCK: R$ 995,00 (meia-entrada legal) | R$ 1.990,00 (inteira)

R$ 995,00 (meia-entrada legal) | R$ 1.990,00 (inteira) PISTA VIP BOX: R$ 495,00 (meia-entrada legal) | R$ 990,00 (inteira)

R$ 495,00 (meia-entrada legal) | R$ 990,00 (inteira) PISTA: R$ 275,00 (meia-entrada legal) | R$ 550,00 (inteira)

R$ 275,00 (meia-entrada legal) | R$ 550,00 (inteira) CADEIRA INFERIOR: R$ 280,00 (meia-entrada legal) | R$ 560,00 (inteira)

R$ 280,00 (meia-entrada legal) | R$ 560,00 (inteira) CADEIRA SUPERIOR: R$ 195,00 (meia-entrada legal) | R$ 390,00 (inteira)

Onde posso comprar os ingressos?

Os ingressos para o primeiro dia do festival GPWeek estão disponíveis pelo site da Eventim. Você também pode adquirir na bilheteria oficial do Allianz Parque.

Bilheteria

Allianz Parque - Bilheteria A

Rua Palestra Itália, 200 - Água Branca -São Paulo - SP, 05005-030

Funcionamento: Terça a sábado das 10h às 17h - Não tem funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.