Kayky Brito está no hospital? O que se sabe sobre a saúde do ator após o atropelamento

Kayky Brito, de 34 anos, começou nesta segunda-feira, 18, os tratamentos de fisioterapia e fonoaudiologia em seu processo de recuperação, após ser vítima de atropelamento no Rio de Janeiro.

A atualização sobre o estado de saúde do ator foi feita pelo Hospital Copa D'Or, na zona sul carioca, em um boletim médico.

A unidade de saúde também informou que Kayky tem apresentado boa evolução clínica. Na última semana, ele havia iniciado o processo de reabilitação respiratória e motora.

"Hospital Copa D'Or informa que o paciente Kayky Fernandes Brito apresenta boa evolução clínica, colaborando com os procedimentos de fonoaudiologia e fisioterapia", diz o texto.

Como foi o acidente de Kayky Brito?

Na madrugada do dia 2, o ator foi atropelado na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. A polícia informou que ele estava no quiosque Dona Maria, no Posto 6, com amigos pouco antes do acidente. Ele teria deixado o local para buscar algo em seu carro, estacionado próximo à orla. Na volta, foi atingido.

O motorista de aplicativo que atropelou Kayky transportava uma passageira e uma criança no momento do acidente. Segundo a polícia, o condutor do veículo estava trabalhando e tentou desviar, no entanto não conseguiu.

"O Uber vinha na faixa da esquerda, tentou passar para a faixa da direita, mas não teve como. Ele não estava alcoolizado, estava com passageiro, trabalhando. A gente não tem ainda informações se eles trafegava acima da velocidade, mas solicitamos perícia de local", explica o delegado Ângelo Lages, titular da 16ª DP (Barra da Tijuca).

O quartel da Barra do Corpo de Bombeiros foi acionado à 1h08 deste sábado. A Polícia Militar também foi acionada para o local, onde foi constatado o atropelamento envolvendo um carro. A vítima foi socorrida e levada para o hospital da Zona Sul. O motorista do veículo foi conduzido à 16ª DP (Barra da Tijuca), onde a ocorrência foi registrada. 'Saio otimista daqui', diz ator Dudu Azevedo após visitar Kayky Brito no hospital

Grave estado de saúde

Com o atropelamento, Kayky sofreu politraumatismo, que consiste em lesões múltiplas, ao mesmo tempo, em mais de um órgão ou sistema do corpo. Depois do acidente, ele recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, e seu estado de saúde foi considerado grave.

O ator também passou por uma cirurgia de fixação de uma fratura da pelve e outra do braço direito. Neste momento seu estado de saúde é considerado estável.

Kayky é conhecido por diversos trabalhos na televisão, especialmente na TV Globo, onde atuou em novelas como "Chocolate com Pimenta" e "O Beijo do Vampiro".