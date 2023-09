Kayky Brito é transferido para hospital particular na zona sul do Rio

O ator Kayky Brito, 34 anos, foi transferido na tarde deste sábado, 2, para o hospital Copa d’Or, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O artista foi atropelado no início da madrugada de hoje, ao atravessar a Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade. Brito foi diagnosticado com vários traumas, além de traumatismo craniano. O estado de saúde do ator é considerado grave.

Ele estava em um quiosque na orla da praia com amigos e atravessou a pista para ir ao carro. Quando retornou, foi atropelado por um motorista de aplicativo que tinha saído do Recreio dos Bandeirantes levando como passageiras uma mulher e uma criança. As passageiras e o motorista não se machucaram.

O motorista parou o carro e aguardou a chegada da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. O ator foi transferido para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, zona sul do Rio. O motorista foi à delegacia da Barra da Tijuca prestar depoimento e, em seguida, foi levado ao Instituto Médico Legal, onde foi submetido a teste de alcoolemia no sangue. O exame deu negativo para bebida alcoólica.

Quem é Kayky Brito?

O ator de 34 anos tem inúmeras novelas em seu currículo, assim como trabalhos no cinema e no teatro. Ainda criança, estreou nos palcos, na peça “Marcelo marmelo martelo”. Em 2000, fez sua primeira aparição na TV, na novela “Chiquititas”, mas ficou mais conhecido ao interpretar Zeca, em “O beijo do vampiro”.

Ao longo da carreira, interpretou personagens inesquecíveis, como a Bernardete, de “Chocolate com Pimenta”, a adolescente que descobre ser menino ao longo da trama, e o Xongas, de “Sete pecados”. Seu último trabalho na TV até o momento foi em “Gênesis”, na Record TV.

Em 2003 estreou no cinema ao lado de Xuxa Meneghel, em “Xuxa abacadabra”. Recentemente, participou do curta-metragem “Passos”.

Com Agência Brasil e O Globo.