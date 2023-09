Kayky Brito é internado em estado grave no Rio de Janeiro; ator foi atropelado

O ator Kayky Brito está internado em estado grave no Rio. O ator deu entrada no Hospital Miguel Couto na madrugada deste sábado, após ser atropelado na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. A Secretaria de Saúde do município confirma a informação. O motorista que conduzia o veículo foi encaminhado à 16ª DP (Barra da Tijuca) e ao Instituto Médico-Legal (IML), onde realizou o exame de alcoolemia. Segundo a Polícia Militar, não foi constatada a ingestão de bebida alcoólica.

O quartel da Barra do Corpo de Bombeiros foi acionado à 1h08 deste sábado. A Polícia Militar também foi acionada para o local, onde foi constatado o atropelamento envolvendo um carro. A vítima foi socorrida e levada para o hospital da Zona Sul.

O motorista do veículo foi conduzido à 16ª DP (Barra da Tijuca), onde a ocorrência foi registrada. Posteriormente, ele foi levado ao Instituto Médico-Legal (IML), para a realização do exame de alcoolemia, que deu negativo.

Kayky Brito é famoso por trabalhos na televisão e cinema

O ator de 34 anos tem inúmeras novelas em seu currículo, assim como trabalhos no cinema e no teatro. Ainda criança, estreou nos palcos, na peça “Marcelo marmelo martelo”. Em 2000, fez sua primeira aparição na TV, na novela “Chiquititas”, mas ficou mais conhecido ao interpretar Zeca, em “O beijo do vampiro”.

Ao longo da carreira, interpretou personagens inesquecíveis, como a Bernardete, de “Chocolate com pimenta”, a adolescente que descobre ser menino ao longo da trama, e o Xongas, de “Sete pecados”. Seu último trabalho na TV até o momento foi em “Gênesis”, na Record TV.