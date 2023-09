Kayky Brito deixa a UTI e está consciente, após ser atropelado no Rio

Kayky Brito deixou a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Copa D'Or, na Zona Sul do Rio de janeiro, na manhã desta sexta-feira, 22. A informação acaba de ser divulgada pelo boletim da unidade de saúde.

No texto, os médicos explicaram que o ator está consciente, conversa com os familiares e está se esforçando no processo de reabilitação ortopédica.

Emocionada, a mãe de Kayky, Sandra Brito, publicou um texto de agradecimento às orações e apoio dos fãs nas redes sociais.

"Meu coração vai explodir. Obrigada Deus, sem a sua presença eu não conseguiria", declarou Sandra.

Atropelamento

Rio de Janeiro. Imagens mostraram o ator atravessando a Avenida Lúcio Costa fora da faixa de pedestres. Kayky Brito foi hospitalizado no dia 2 de setembro, após ser vítima de um atropelamento na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do. Imagens mostraram o ator atravessando a Avenida Lúcio Costa fora da faixa de pedestres.

Depois do acidente, ele recebeu os primeiros cuidados médicos no Hospital Miguel Couto. Mais tarde, Kayky foi transferido para o hospital particular.

De acordo com os médicos, ele sofreu traumatismo craniano e múltiplas fraturas pelo corpo com o impacto do atropelamento. O estado de saúde dele foi considerado grave.

Na época, o boletim médico também apontou que o ator sofreu politraumatismo, que consiste em uma lesão grave de ao menos dois órgãos ou duas partes distintas do corpo. Por sorte, a coluna de Kayky foi preservada.

O artista passou por uma cirurgia de fixação de uma fratura da pelve e outra do braço direito. Segundo os médicos, casos de politraumatismo podem envolver também: lesões cerebrais, fratura de ossos, lesões na coluna, hemorragias, entre outras complicações.