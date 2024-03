Kate Middleton é vista em supermercado, em público, após ser dada como "desaparecida"; entenda

Depois do escândalo da foto manipulada, divulgada pela família real, a princesa de Gales, Kate Middleton, finalmente fez sua primeira aparição em público. Ela apareceu ao lado do marido, aparentemente relaxada, enquanto fazia compras em um supermercado, no último domingo, 17.

A sequência de fotos foi publicada no site britânico The Sun e mostra a princesa no estacionamento da loja da Fazenda Windsor, que vende produtos agrícolas para a fazenda da família real. “Não senti que eles estivessem escondendo quem eram. Mas não sabiam bem como as pessoas reagiriam, porque havia uma dúvida sobre o paradeiro deles. Tive a sensação de que eles só queriam ser rápidos”, ressaltou a fonte que flagrou o casal ao portal.

Kate Middleton and Prince William at a farm shop over the weekend in new footage obtained by TMZ/The Sun. pic.twitter.com/aq7HIBLqG3 — Pop Base (@PopBase) March 18, 2024

O que aconteceu com Kate Middleton?

Nos últimos meses, o "sumiço" de Kate chamou atenção do mundo e abriu espaço para uma série de teorias da conspiração. Em meados de janeiro, o Palácio de Kensington divulgou um comunicado informando que a princesa Kate Middleton estaria fora do olhar público até a Páscoa (o último fim de semana de março) para uma "cirurgia abdominal planejada". Mas, pela falta de detalhes sobre o problema de saúde da princesa, a notícia foi imediatamente recebida com ceticismo, e a desconfiança no palácio só aumentou durante as últimas duas semanas.

Primeiro, o TMZ publicou uma foto pixelada de uma mulher que parecia ser Kate usando óculos de sol em um carro com sua mãe, Carole Middleton. Mas foi a foto divulgada no domingo pelo Palácio de Kensington para o Dia das Mães do Reino Unido que realmente causou alvoroço. Mostrava a Princesa de Gales com seus três filhos, mas foi retirada do ar por agências como AP, Getty Images, Reuters e outros grandes meios de comunicação após evidências de que ela havia sido manipulada. Na segunda-feira, o Palácio de Kensington divulgou uma declaração sobre X de Kate, assumindo a culpa pela edição da foto.

Então, apenas algumas horas após a declaração, o Daily Mail divulgou uma foto de Kate e William em um carro. William estava a caminho da Abadia de Westminster para o serviço anual do Dia da Comunidade, mas Kate estava indo para um "compromisso particular", segundo o Daily Mail. Esta foto também estava borrada e mostrava apenas a parte de trás da cabeça de Kate. Internautas estudaram esta foto e alegam que ela também foi manipulada.

"A regra número um das relações públicas é nunca mentir", diz Kyle Ankney, chefe de relações públicas da Wisteria PR, à Fortune. "E em um mundo onde o público em geral está melhor do que nunca em discernir a verdade da ficção, é muito possível que as recentes comunicações ou a falta delas do palácio tenham impactos duradouros em todas as facetas de seus negócios e percepção pública."