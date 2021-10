KaBuM! vai sortear “PC gamer dos sonhos” e carro elétrico Tesla Model 3

O KaBuM, loja on-line conhecida pela venda de eletrônicos, anuncia hoje um sorteio que terá dois prêmios inéditos na sua campanha anual chamada Super Máquina. Serão sorteados um “PC Gamer dos sonhos”, com todos os componentes topo de linha e voltados à alta performance em jogos, e um carro elétrico Tesla Model 3, veículo que atinge 100 km/h em 5,3 segundos.

O computador gamer que será dado ao vencedor tem processador Intel Core i9, placa gráfica Nvidia GeForce RTX 3090, 128 GB de RAM, iluminação colorida e sistema de refrigeração para evitar que a máquina esquente durante o uso.

A campanha vai até 31 de janeiro deste ano e o sorteio será realizado em 12 de fevereiro de 2022. A divulgação do resultado será em 18 de fevereiro do ano que vem.

Para participar, o consumidor precisa comprar 200 reais em produtos no KaBuM. Cada compra nesse valor dá direito a um cupom para participar do sorteio.

De acordo com a empresa, algumas medidas podem ser tomadas para aumentar as chances de vencer o sorteio, como realizar pagamentos via Pix, comprar pelo aplicativo do KaBuM para celular, indicar amigos para a primeira compra no e-commerce da empresa, comprar produtos de marcas que patrocinam a campanha e tornar-se membro do Prime Ninja, programa de assinatura da empresa, que dobra o número de cupons obtidos a cada compra de 200 reais.

O KaBuM, sediado em Limeira, no interior de São Paulo, foi uma das empresas compradas pelo Magazine Luiza neste ano. A empresa tem 1.400 colaboradores na sede e em um centro de operação logística no Espírito Santo.