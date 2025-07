Justin Bieber: dívidas, memes, Scooter Braun e álbum novo — como artista tenta voltar às paradas

Justin Bieber lançou um álbum novo nesta sexta-feira, 11. O disco "Swag" é o primeiro do cantor em quatro anos e marca um novo capítulo em sua carreira musical. Com uma produção recheada de colaborações e até memes, o álbum traz uma mistura de influências do R&B com novas sonoridades. Para a crítica especializada, o CD mostra "um Justin Bieber mais maduro e determinado a seguir novos caminhos artísticos". O álbum também é o primeiro lançado pelo artista desde sua ruptura com o antigo empresário, Scooter Braun.

Bieber se separou de Braun em agosto de 2023, após mais de 15 anos de colaboração. O "divórcio" entre empresário e artista pode ter sido motivado principalmente por questões financeiras que surgiram após o cancelamento da Justice World Tour em 2022. Fontes próximas à situação afirmaram ao TMZ que Bieber enfrentou uma enorme dívida com o promotor de turnês AEG, que exigiu que ele devolvesse US$ 26 milhões do adiantamento recebido antes dos shows. A empresa de Braun, Hybe America, pagou essa dívida, mas Bieber não conseguiu manter os pagamentos acordados.

Além da dívida com o promotor, auditorias indicaram que Bieber devia milhões em comissões não pagas a Braun e sua empresa. Esse cenário criou uma ruptura profissional entre eles, que, segundo o TMZ, foi o fator determinante para a decisão de Bieber de cortar laços com Braun.

Ainda segundo o TMZ, os valores foram discutidos em um acordo final no qual Bieber se comprometeu a pagar a dívida da turnê, além de cerca de US$ 31,5 milhões por comissões não pagas e outros débitos financeiros.

Segundo Bieber, no entanto, a separação teve motivações artísticas. "Chega um momento em que você quer mostrar ao mundo que pode fazer isso sozinho. Trabalhamos juntos por tanto tempo, tivemos tanto sucesso… Mas agora quero mostrar que posso seguir meu próprio caminho e conquistar novas metas sozinho", disse ele à época. Ele ressaltou que, embora respeite a parceria e os resultados alcançados com Braun, sentia que era o momento de assumir o controle total de sua trajetória e provar que poderia se administrar sem a figura de um gerente tão dominante.

O 'fator Braun'

Scooter Braun é um dos nomes mais poderosos da indústria da música. Ao longo dos anos, ele esteve no centro de parcerias e controvérsias, com artistas como Taylor Swift, Ariana Grande e Demi Lovato sendo algumas das figuras mais notáveis em sua história profissional. No entanto, as relações de Braun com esses artistas não foram isentas de conflitos, e muitos desses laços chegaram ao fim em circunstâncias dramáticas.

Ariana Grande e Braun também compartilham uma história de colaboração bem-sucedida, mas que teve seus altos e baixos. Braun foi responsável por lançar e impulsionar a carreira internacional de Ariana desde 2013, organizando alguns dos momentos mais icônicos da artista, incluindo o concerto beneficente em Manchester após o trágico atentado à sua performance em 2017.

Em 2016, Ariana chegou a demitir Braun de sua gestão devido ao envolvimento excessivo dele em sua vida pessoal, mas a relação foi restaurada alguns meses depois, e Ariana retomou sua parceria com Braun.

Em 2023, após anos de colaboração, assim como Bieber, Ariana decidiu encerrar sua parceria com Braun, mas de forma amigável. A artista procurava novos rumos para sua carreira, refletindo a busca por independência profissional e a necessidade de reavaliar sua trajetória.

Já a relação de Demi Lovato com Scooter Braun começou em 2019, quando ela assinou com ele e descreveu o momento como a "realização de um sonho". Durante o tempo em que trabalharam juntos, Demi não enfrentou grandes conflitos públicos com seu empresário, e a parceria parecia ser tranquila.

No entanto, em 2023, Demi Lovato e Scooter Braun encerraram sua colaboração de maneira amigável. Fontes próximas afirmam que a decisão foi mútua e que não houve disputas significativas ou desentendimentos entre ambos.

A relação mais controversa de Braun talvez seja com Taylor Swift. Em 2019, Braun comprou a gravadora Big Machine Records, a qual detinha os direitos dos primeiros seis álbuns de Swift, incluindo sucessos como "Love Story" e "You Belong With Me". Esse movimento deu a Braun o controle total sobre os "masters" de Taylor, ou seja, as gravações originais de sua música, o que gerou um confronto direto entre ambos.

À época, Swift tentou negociar a compra de seus masters, mas foi frustrada, alegando que Braun e Big Machine estavam dificultando o processo. Em meio a essa disputa, Swift acusou Braun de manipulação e bullying, chamando-o publicamente de um "tirano". Esse confronto público levou Swift a regravar seus álbuns antigos para recuperar os direitos sobre suas músicas. Com isso, a cantora passou a detê-los completamente, minando o controle de Braun sobre sua obra. Recentemente, a cantora comprou seus masters de volta.

O patrimônio de Bieber

Apesar de sua grande fortuna, as dificuldades financeiras de Bieber se refletiram em seu patrimônio líquido, que foi estimado entre US$ 200 milhões e US$ 300 milhões em 2025.

Segundo o TMZ, a venda do catálogo musical de Bieber, que aconteceu em 2023 por aproximadamente US$ 200 milhões, foi uma das principais ações que ajudaram o cantor a cobrir suas dívidas.

Além da venda do catálogo, as fontes de riqueza de Bieber incluem seu sucesso contínuo com os streams musicais, as vendas de álbuns, turnês passadas, e contratos de patrocinadores, como sua colaboração com marcas como Calvin Klein, Adidas, e Proactive. Bieber também é proprietário de propriedades luxuosas, incluindo uma mansão de US$ 25,8 milhões em Beverly Hills e uma propriedade à beira do lago em Ontário avaliada em US$ 5 milhões.

O novo empresário

Após sua separação de Scooter Braun, Bieber nomeou Edward White, um conselheiro financeiro de renome, como seu novo empresário. White é conhecido por seu trabalho com clientes de alto perfil, como Johnny Depp.

Existem também especulações sobre a participação ativa de Hailey Bieber, sua esposa, nos assuntos empresariais do cantor, mas isso ainda não foi confirmado oficialmente.