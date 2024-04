Justiça rejeita denúncia contra MC Guimê e Cara de Sapato por importunação sexual no BBB 23

Nesta terça-feira, 09, a Justiça rejeitou a denúncia do Ministério Público do Estado (MPRJ) contra MC Guimê (Guilherme Aparecido Dantas Pinho) e o lutador Cara de Sapato (Antônio Carlos Coelho de Figueiredo Barbosa Júnior) pelo crime de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez durante o BBB 23.

A informação é do colunista Lucas Pasin, do Splash UOL. Na decisão, o juiz Aylton Cardoso Vasconcellos, da 2ª Vara Criminal de Jacarepaguá, ressaltou que a vítima não foi ouvida antes da denúncia.

"Embora a Lei 13.718 de 2018 ter passado a permitir a deflagração de ação penal pública incondicionada em relação ao delito descrito na denúncia, não significa de modo algum que a persecução penal possa ter início sem que a vítima seja ouvida ou de forma indiferente à sua vontade", escreveu o juiz.

Anteriormente, o Ministério Público do Estado (MPRJ) havia oferecido um acordo de não persecução penal, mas os dois precisavam assumir que praticaram o crime. A defesa de Cara de Sapato rejeitou a oferta, o que fez com que o MPRJ mantivesse a denúncia. A Justiça, então, determinou o arquivamento do caso.

“Estamos comemorando a decisão de hoje, em que a Justiça finalmente reconhece que os elementos essenciais ao crime de importunação sexual não estão presentes”, disse Ricardo Sidi, advogado de Cara de Sapato, ao UOL.

Nas redes sociais, o lutador comemorou o resultado: "Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus", escreveu em um stories do Instagram.

Relembre o caso

O inquérito investigava os dois pelo que aconteceu dentro da casa do Big Brother Brasil durante a vinda da "intercambista" mexicana, que participava de outro reality no México. Os dois participantes do Camarote foram expulsos do programa depois de serem acusados de importunação sexual.

Vídeos de MC Guimê passando a mão nas costas e nádegas de Dania Mendez, do reality mexicano "La Casa de Los Famosos" e intercambista na casa brasileira, viralizaram durante uma madrugada em abril, e a palavra "assédio" rapidamente foi para os assuntos mais comentados do Twitter.

Já Cara de Sapato foi visto diversas vezes tentando puxar Dania Mendez para um beijo. Em um momento, a produção teve de alertar o jogador de MMA para que ele parasse com o contato físico.

Ainda confinada dentro do programa, a mexicana chegou a dizer que não se sentiu desconfortável com as atitudes dos dois.

Ambos foram indiciados pela Polícia Civil depois da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá encaminhar a MP em abril do ano passado.