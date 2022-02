Jovem que pediu US$ 50 mil para Musk, começa rastrear Gates, Bezos e Drake

O jovem que pediu 50 mil dólares para deixar de rastrear o jatinho de Elon Musk está criando novas contas para rastrear os movimentos de outros bilionários e famosos.

Jack Sweeney, um estudante universitário de 19 anos e amante da aviação, disse ao jornal Guardian, que criou 16 contas automatizadas no Twitter que usam robôs para ler informações públicas de tráfego aéreo para seguir os jatos de propriedade de Bill Gates, Jeff Bezos, Mark Cuban e do rapper Drake.

Sweeney contou que decidiu criar essas novas contas a pedido do seus seguidores. “Eles são pessoas realmente interessantes”. O estudante revelou que rastrear o Drake se tomar mais interessante por ele ter um "Boing gigante". O avião do rapper é um Boeing 767-200ER de 185 milhões de dólares que pode transportar até 216 passageiros.

Criada em junho de 2020, a conta @elonjet fez com que a pessoa mais rica do mundo oferecesse 5 mil dólares para o jovem excluir o perfil alegando que ela representa um risco de segurança para sua. “Você pode tirar isso? É um risco de segurança”, escreveu Musk via mensagem direta no Twitter ao jovem. “Eu não amo a ideia de levar um tiro de um maluco.”

O bilionário então fez uma proposta: “Que tal 5 mil dólares por esta conta e uma ajuda para tornar mais difícil que pessoas loucas me rastreiem?”. Sweeney então respondeu: “Alguma chance de aumentar isso para 50 mil dólares?”

O bilionário então disse que irá pensar sobre a contra-proposta, mas depois afirmou que “não parece certo pagar para fechar a conta”.

Sweeney disse que receber uma mensagem de Elon Musk, quem o jovem descreveu como ídolo, foi uma experiência surreal. O estudante, que também aceitaria um estágio na Tesla para excluir a conta, disse que espera que o bilionário retome as negociações. “Essa foi a última coisa que eu disse [a Musk]. E então ele me bloqueou, contou o jovem.