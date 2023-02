Jornalista e publicitário Mauro Salles morre aos 90 anos

O jornalista e publicitário Mauro Salles morreu no sábado, 11, em São Paulo. Ele tinha 90 anos e estava internado no Hospital Albert Einstein.

Natural do Recife e formado em direito pela PUC do Rio de Janeiro, Mauro teve uma passagem de 11 anos pelo jornal O Globo. Ele chegou a ocupar o cargo de diretor de Redação. Também trabalhou na TV Globo. Foi diretor de Jornalismo e de Programação da emissora.

Em 1966, Salles deixou a TV Globo para investir na publicidade. Ao lado de Luiz Sales, seu irmão, liderou a Salles/Interamericana, uma das principais empresas do setor no País nos anos 1970 e 1980.

"O Mauro Salles foi um grande pioneiro da indústria da comunicação, um grande empreendedor", afirma Luiz Lara, presidente da Lew Lara e do Fórum de Autorregulação do Mercado Publicitário (Cenp) e "chairman" da TBWA. "A Salles foi um grande celeiro de publicitários."

"Sempre fui um apaixonado por propaganda e grande fã das pessoas que tinham paixão por este ofício. Mauro Salles, certamente, era um destes profissionais. Um dos pioneiros da área, abriu caminhos na nossa profissão quando tudo era mato. Sua trajetória conta grande parte da história da nossa indústria. Deixou um inestimável legado. Vai deixar saudades e belas lembranças", diz Luiz Sanches, Chief Creative Officer da BBDO América do Norte e chairman/sócio da AlmapBBDO.

Mauro Salles também se aventurou na vida pública. No anos 1960, foi convidado para ser secretário do Conselho de Ministros do gabinete parlamentar no período em que Tancredo Neves assumiu o cargo de primeiro-ministro.