Jornalista Cristiana Lôbo morre aos 63 anos

A Globo News informou que a jornalista e comentarista Cristiana Lôbo, 63 anos, faleceu nesta quinta-feira, 11. Ela estava afastada da emissora para tratar de um mieloma múltiplo, câncer de um tipo de célula da medula óssea chamada de plasmócitos, responsável pela produção de anticorpos que combatem vírus e bactérias.

Neste final de semana, a comentarista foi internada no hospital Albert Einstein, Em São Paulo, com pneumonia e não resistiu.

Nas redes sociais, amigos, políticos e fãs do trabalho lamentaram o ocorrido.

"Que notícia triste. Super jornalista. Atenta, séria e competente. Meus sentimentos a seus familiares e colegas de profissão. Vai fazer falta!", escreveu Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro.

"Cristiana Lôbo era, é, uma grande figura do nosso jornalismo. Doce, mas incisiva, forte e muito elegante. Objetiva e consistente.Leve sem nunca perder a consistência. Uma democrata, uma grande mulher. Toda a solidariedade à família e aos muitos amigos. Viva Cristiana Lobo!", disse o jornalista Marcelo Lins.

"Consternado pela perda dessa grande jornalista e amiga! Que Deus a abençoe e proteja, e console sua linda família!", comentou o repórter André Trigueiro.

"Cristiana Lobo era de uma generosidade imensa. Em 2008, encontrei por acaso com ela na rua e comentei da minha vontade de migrar do rádio para a TV. Duas horas depois, ela me ligou: “tem uma vaga na Globo News, falei de você lá”. Deu certo. Obrigado por tanto, Cris. Vá em paz", relembrou o repórter Paulo Mario.

Carreira

Cristiana atuou no jornalismo por mais de 30 anos. Ela começou a carreira cobrindo a política do estado de Goiás, até se mudar para Brasília.

Contratada pelo jornal "O Globo", ela começou como setorista do Ministério da Saúde e também trabalhou na coluna Panorama Político.

Depois de 13 anos no jornal, assumiu a coluna política do jornal o "Estado de S. Paulo".

A estreia na televisão foi na GloboNews, em março de 1997.