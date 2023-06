Johnny Depp recebe R$ 4,8 mi de Amber e doa para instituições de caridade e preservação da Amazônia

Após o término da batalha judicial com Amber Heard, o ator Johnny Depp ainda tem algumas indenizações para receber da atriz. A última, avaliada em US$ 1 milhão (R$ 4,8 milhões) foi inteiramente doada para instituições de caridade — incluindo a Amazonia Fund Alliance, voltada para garantia de renda mínima a indígenas e povos da Amazônia Legal.

De acordo com o TMZ, Depp recusou o dinheiro do acordo e distribuiu o valor entre cinco instituições: Make-A-Film Foundation, The Painted Turtle, Red Feather, Tetiaroa Society e Amazonia Fund Alliance que receberão, cada uma, US$ 200 mil (R$ 960 mil).

De acordo com o ator, a escolha foi baseada na atuação de cada ONG, visando incentivar o estudo de crianças, preservação ambiental e proteção de comunidades indígenas.

Por que Johnny Depp doou o dinheiro de Amber?

Durante todo o julgamento e após sua conclusão, o ator declarou que não havia iniciado todo o processo com Amber pelo dinheiro, mas para recuperar sua reputação e carreira. Ele afirmou, inclusive, que perdeu várias oportunidades de trabalho depois das denúncias de violência doméstica.

Após seis semanas de processo, o júri do caso de difamação entre Johnny Depp e Amber Heard chegou a um veredicto: a atriz Amber Heard teve que pagar o ator Johnny Depp com uma indenização no valor de U$ 15 milhões.

O grupo concedeu a Depp US$ 10 milhões em danos compensatórios e US$ 5 milhões em danos punitivos. Já a atriz receberá U$ 2 milhões por uma fala dita pelo advogado do ator.

Relembre o caso

Em 2020, Johnny Depp perdeu um caso de difamação contra o jornal britânico "The Sun", que o rotulou de "espancador de esposas".

Na época, Amber Heard publicou um artigo no Washington Post relatando sua história de abuso sexual, sem citar o nome de Depp. No caso que foi julgado nos EUA, Depp processou Heard na Virgínia por US$ 50 milhões.

Depp, de 58, argumentou que ela o difamou quando publicou artigo falando que era "uma figura pública que representa abuso doméstico. Os advogados de Depp abriram o processo no estado da Virgínia porque o "Washington Post" é impresso lá, mas o jornal não é réu.

Heard, de 36, contra-processou por US$ 100 milhões, dizendo que Depp a difamou quando seu advogado disse que suas acusações eram uma "farsa".

"Johnny tomou o suficiente da minha voz. Eu tenho o direito de contar minha história", afirmou Heard. Já o ator negou ter batido nela ou em qualquer mulher, e disse que foi ela quem se tornou violenta durante o relacionamento dos dois.

"Nenhum ser humano é perfeito", disse ele durante depoimento nesta quarta-feira. "Mas eu nunca na minha vida cometi agressão sexual, abuso físico."

O casal se conheceu em 2011 durante as filmagens de "Diário de um jornalista bêbado" e se casou em fevereiro de 2015. O divórcio foi finalizado cerca de dois anos depois.

(Com informações da Agência O Globo)