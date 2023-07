Johnny Depp é encontrado inconsciente e The Hollywood Vampires cancela shows; entenda

A banda The Hollywood Vampires anunciou, na última segunda-feira, 24, que teve que cancelar os shows na Hungria e Eslováquia por "imprevistos técnicos". Coincidência ou não, a notícia acontece logo após o ator e músico Johnny Depp, guitarrista do grupo, ser encontrado em estado inconsciente no hotel onde estava hospedado, em Budapeste, na Hungria, segundo informações do The Daily News Hungary.

A reportagem afirma que o ator de 60 anos recebeu assistência de uma equipe médica. Na noite anterior ao atendimento, foi visto consumindo bebida alcoólica e pareceu indisposto.

O The Hollywood Vampires é composto, além de Depp, por Alice Cooper, Joe Perry (Aerosmith), Tommy Henriksen, Robert DeLeo (Stone Temple Pilots), Matt Sorum (ex-Guns N' Roses) e Bruce Witkin.

Banda afirma que eventos não estão relacionados

Em nota, a banda destaca que o incidente em Budapeste não estaria relacionado ao cancelamento dos shows. Leia a o texto na íntegra:

"Ao chegar na casa de shows em Eslováquia para começar a apresentação de hoje à noite, rapidamente ficou claro que a construção das instalações estava incompleta e, portanto, insegura tanto para a banda quando para o público em geral. A banda está muito chocada com essa recente e infeliz virada de eventos, e espera retornar quando a agenda permitir. Este cancelamento não está relacionado com o cancelamento recente em budapeste, mas podemos garantir que todos os membros da banda estão seguros e saudáveis. Esperamos vê-los na Polônia, Alemanha e Estados Unidos nos próximos dias".

Johnny Deep no The Hollywood Vampires

A reportagem do The Daily News Hungary afirma, ainda, que devido ao estado de saúde, o ator não participou do teste de som do grupo.

Esta não é a primeira vez que a turnê da banda tem apresentações prorrogadas ou canceladas em 2023. Em maio, o grupo teve que adiar shows na Europa após Johnny Deep fraturar o tornozelo, durante coletiva de imprensa no Festival de Cannes.

Na ocasião, a banda compartilhou sua tristeza pelo ocorrido em seu Instagram oficial: "Estamos tristes em anunciar que o Hollywood Vampires precisará remarcar nossas três datas de turnê nos Estados Unidos na próxima semana. Johnny sofreu uma dolorosa lesão no tornozelo após suas recentes aparições e foi aconselhado pelo médico a não viajar. Ele está devastado com a reviravolta dos acontecimentos, mas espera recuperar-se para que todos os quatro Vampiros possam dar o melhor de si na turnê pela Europa".