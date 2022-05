Jogos do Brasileirão hoje, sábado, 21; onde assistir ao vivo e horários

A sétima rodada do Brasileirão da Série A começa neste sábado, 21, com seis partidas. Já pelo Brasileirão Série B, apenas uma partida continua a oitava rodada rodada que iniciou durante a semana.

Entre as principais partidas do dia, está o jogo do Flamengo e Goiás. Pressionado por estar próximo da zona de rebaixamento, o rubro negro teve semana turbulenta por confusão entre Diego Alves e o técnico Paulo Sousa.

No G4, o Botafogo joga contra o América-MG em minas para tentar se manter no topo da tabela. Dependendo da combinação de resultados, o fogão pode terminar a rodada na liderança se vencer a partida.

Já o Palmeiras, quer aproveitar a boa sequência de vitórias para subir na tabela. Para isso, terá que vencer o Juventude em Caxias do Sul.

Onde assistir ao vivo os jogo do Brasileirão Série A hoje?

16h30 - Atlético-GO x Coritiba - Premiere

16h30 - Flamengo x Goiás - Premiere

18h30 - Santos x Ceará - SporTV e Premiere

19h - Juventude x Palmeiras - Premiere

21h - América-MG x Botafogo - SporTV e Premiere

21h- Cuiabá x Internacional - Premiere

Onde assistir ao vivo os jogo do Brasileirão Série B hoje?

11h - Operário x Ituano - Premiere

