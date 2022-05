Jogos do Brasileirão hoje, domingo, 22; onde assistir ao vivo e horários

A sétima rodada do Brasileirão da Série A termina neste domingo, 22, com três. Já pelo Brasileirão Série B, uma partida encerra a oitava rodada rodada que começou na última terça-feira.

Entre os jogos em destaque, está o clássico paulista entre Corinthians e São Paulo. Os dois iniciaram a rodada dentro do G4, o Timão líder e o Tricolor Paulista na terceira colocação. Os dois times jogaram no meio da semana por competições continentais. O confronto direto pode manter os comandados de Vitor Pereira na liderança ou colocar o time de Rogério Ceni na ponta da tabela pela primeira vez na edição.

Lanterna da competição, o Fortaleza recebe o Fluminense em busca da sua primeira vitória no Brasileirão. Com apenas um ponto, o clube tem quatro derrotas na competição. Já o Tricolor carioca quer aproveitar a má fase do adversário e subir na tabela. Com oito pontos, o Fluminense está em 12º lugar.

O Athletico-PR também busca se recuperar na competição e sair de perto da zona de rebaixamento. Para isso, terá que vencer o Avaí, que começou bem a competição. Enquanto o time paranaense está em 15º lugar com apenas seis pontos, o clube catarinense soma 10 pontos e figura na sétima posição.

Na Série B, o líder Cruzeiro recebe o Sampaio Corrêa com a missão de se manter na ponta. O clube de Ronaldo segue em boa fase, com quatro vitórias seguidas na competição.

Onde assistir ao vivo os jogo do Brasileirão Série A hoje?

Brasileirão Série A

16h - Corinthians x São Paulo - TV Globo e Premiere

16h - Fortaleza x Fluminense - TV Globo e Premiere

19h - Athletico-PR x Avaí - Furação Live e Twitch do Casimiro

Brasileirão Série B

11h - Cruzeiro x Sampaio Corrêa - Premiere

