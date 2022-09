Jogos de futebol hoje, terça-feira, 6; onde assistir ao vivo e horários

Primeira rodada da Champions League e decisão brasileira na Libertadores são destaques da terça-feira de futebol.

Começa a fase de grupos do maior torneio de clubes do mundo, a UEFA Champions League. No primeiro dia de competição, o atual campeão Real Madrid enfrenta Celtic. O PSG de Neymar, Mbappé e Messi enfrenta a Juventus. Já o City de Guardiola encara o Sevilla na Espanha.

No Brasil, o grande jogo do dia será o embate entre Palmeiras e Athletico-PR. O jogo de volta da semifinal da Libertadores irá definir o primeiro finalista da competição. O primeiro jogo terminou 1 a 0 para os paranaenses. O alviverde paulista precisa vencer por dois gols de diferença para chegar na terceira final consecutiva. O Furação precisa de apenas um empate para chegar na sua segunda final na história.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje.

Champions League

13h45 - Dinamo Zagreb x Chelsea - TNT e HBO Max

13h45 - Borussia Dormund x Copenhagen - Space e HBO Max

16h - Sevilla x Manchester City - Space e HBO Max

16h - PSG x Juventus - TNT e HBO Max

16h - Celtic x Real Madrid - HBO Max

16h - Red Bull Salzburg x Milan - HBO Max

16h - RB Leipzig x Shakhtar Donetsk - HBO Max

16h - Benfica x Maccabi Haifa - HBO Max

Libertadores

21h30 - Palmeiras x Athletico - SBT e Conmebol TV

Brasileirão Série B

21h30 - Vila Nova x Guarani - SporTV e Premiere

