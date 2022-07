Jogos de futebol hoje, terça-feira, 5; onde assistir ao vivo e horários

Jogos decisivos da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana e rodada do Brasileirão Série B são destaques da terça-feira de futebol.

O Corinthians terá um duelo decisivo contra o Boca fora de casa. O time paulista terá que quebrar uma escrita história para se classificar para as quartas de final. O último time que conseguiu eliminar o Boca na casa do clube argentino foi o Santos de Pelé. Fluminense, o próprio Santos e o Corinthians em 2012 superaram o Boca decidindo a partida em casa. O desafio será ainda maior pela longa lista de desfalques do Timão.

Outro time que decide a vaga fora de casa será o Athletico-PR. O time comandado pelo técnico Felipão tem a vantagem do empate por ter vencido por 2 a 1 em casa.

Já o Atlético-MG terá a força da sua torcida para buscar a classificação para a próxima fase. O time mineiro recebe o Emelec após o empate no primeiro jogo por 1 a 1.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Copa Libertadores

19h15 - Atlético-MG x Emelec - ESPN e Star+

21h30 - Libertad x Athletico-PR - ESPN, Star+ e Facebook

21h30 - Boca Juniors x Corinthians - SBT e Conmebol TV

Copa Sul-Americana

19h15 - Unión Santa Fé x Nacional - Conmebol TV

21h30 - Internacional x Colo-Colo - Conmebol TV

Brasileirão Série B

19h - Ituano x Cruzeiro - Premiere

19h - Chapecoense x Londrina - SporTV e Premiere

21h30 - Operário x CRB - SporTV e Premiere

