Jogos de futebol hoje, terça-feira, 3; onde assistir ao vivo e horários

A definição do primeiro finalista da Liga dos Campeões da Europa, brasileiros na Libertadores e Sul-Americana e rodada do Brasileirão da Série B são destaque da terça-feira de futebol.

Após fazer a lição de casa e vencer por 2 a 0, o Liverpool visita o Villarreal e pode garantir a vaga na final Champions com apenas um empate. Já o clube espanhol, grande surpresa da competição, terá que ganhar por três gols de diferença para ser a grande zebra europeia de 2022.

Na Libertadores, o Palmeiras pode garantir a classificação para a próxima fase da competição caso vença fora de casa o Independiente Petrolero. Já o clássico mineiro da Libertadores pode reservar grandes emoções. O América, que joga em casa, precisa vencer para continuar sonhando com as oitavas de final, já o Atlético também busca a vitória para não se complicar.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje, terça-feira, 3

Liga dos Campeões da Europa

16h - Villarreal x Liverpool - SBT, TNT e HBO Max

Copa Libertadores

19h15 - Deportivo Táchira x Emelec - ESPN 4 e Star+

19h15 - The Strongest x Athletico-PR - ESPN e Star+

19h15 - Caracas x Libertad-PAR - Conmebol TV

21h30 - América-MG x Atlético-MG - SBT, ESPN e Star+

21h30 - Independiente Petrolero x Palmeiras - SBT e Conmebol TV

21h30 - Estudiantes x Nacional-URU - Conmebol TV

Copa Sul-Americana

19h15 - Cuiabá x Racing - Conmebol TV

19h15 - River Plate-URU x Melgar - Conmebol TV

21h30 - 9 de Octubre x Independiente Medellín - Conmebol TV

21h30 - Ceará x La Guaira - Conmebol TV

21h30 - General Caballero x Independiente - Conmebol TV

Brasileirão Série B

19h - Bahia x Londrina - SporTV e Premiere

21h30 - Náutico x Guarani - SporTV e Premiere

Palmeiras joga hoje?

O jogo do Palmeiras contra o Independiente Petrolero será às 21h30 com transmitido no SBT e na Conmebol TV.

