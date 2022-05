Jogos de futebol hoje, terça-feira, 24; onde assistir ao vivo e horários

Dia de decisão para times brasileiros na Copa Libertadores e Copa Sul-Americana e jogo do Brasileirão Série B marcam a terça-feira de futebol.

Entre os clubes que precisam vencer para avançar na Libertadores está o Red Bull Bragantino. O time paulista precisa vencer o Nacional. Caso só consiga empatar a partida, terá que torcer por uma derrota do Vélez contra o líder do grupo Estudiantes.

Classificados para a próxima fase de maneira antecipada, Palmeiras e Flamengo jogam apenas para cumprir tabela. O Verdão enfrenta o Deportivo Táchira em casa e o Rubro Negro recebe o Sporting Cristal.

Na Sul-Americana, o dia reserva emoção. O Santos, líder do grupo C, precisa apenas vencer o já eliminado Banfield para avançar para a próxima fase. Na mesma situação, o Internacional enfrenta o

9 de Outubro para confirmar a classificação para as oitavas de final no grupo E.

Dos brasileiros próximos da classificação, o Atlético-GO será o único com confronto direito. Líder do grupo F com 12 pontos, o time goiano enfrenta o LDU com 10 pontos. Quem vencer a partida avança para a próxima fase. Em caso de empate, o clube brasileiro avança.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje, terça-feira, 24

Copa Libertadores

19h15 - Nacional x Red Bull Bragantino - Conmebol TV

19h15 - Vélez Sarsfield x Estudiantes - ESPN 4 e Star+

21h30 - Palmeiras x Deportivo Táchira - SBT e Conmebol TV

21h30 - Flamengo x Sporting Cristal - SBT, ESPN e Conmebol TV

21h30 - Emelec x Independiente Petrolero - Conmebol TV

21h30 - Universidad Católica x Talleres - ESPN 4 e Star+

Copa Sul-Americana

19h15 - Santos x Banfield - Conmebol TV

19h15 - Unión La Calera x Universidad Católica-EQU - Conmebol TV

21h30 - Internacional x 9 de Octubre - Conmebol TV

21h30 - Independiente Medellín x Guaireña - Conmebol TV

21h30 - LDU x Atlético-GO - Conmebol TV

21h30 - Defensa Y Justicia x Deportes Antofagasta - Conmebol TV

Brasileirão Série B

21h30 - Ponte Preta x Chapecoense - Premiere

Recopa Gaúcha

19h - Glória x Grêmio - Premiere

Onde assistir o jogo do Red Bull Bragantino hoje, terça-feira, 24; veja o horário

O jogo desta terça-feira às 19h15 entre Nacional x Red Bull Bragantino terá transmissão ao vivo exclusiva da Conmebol TV.

Onde assistir o jogo do Atlético-GO hoje, terça-feira, 24; veja o horário

O jogo desta terça-feira às 21h30 entre LDU x Atlético-GO terá transmissão ao vivo exclusiva da Conmebol TV.

Onde assistir o jogo do Internacional hoje, terça-feira, 24; veja o horário

O jogo desta terça-feira às 21h30 entre Internacional x 9 de Octubre terá transmissão ao vivo exclusiva da Conmebol TV.

Onde assistir o jogo do Grêmio hoje, terça-feira, 24; veja o horário

O jogo desta terça-feira às 19h entre Glória x Grêmio terá transmissão ao vivo exclusiva do canal Premiere

Quais jogos vão passar ao vivo na Star+ hoje?

19h15 - Vélez Sarsfield x Estudiantes

21h30 - Universidad Católica x Talleres

Quais jogos vão passar ao vivo na Conmebol TV hoje?

19h15 - Santos x Banfield

19h15 - Unión La Calera x Universidad Católica-EQU

19h15 - Nacional x Red Bull Bragantino

21h30 - Flamengo x Sporting Cristal

21h30 - Palmeiras x Deportivo Táchira

21h30 - Emelec x Independiente Petrolero

21h30 - Internacional x 9 de Octubre

21h30 - Independiente Medellín x Guaireña

21h30 - LDU x Atlético-GO

21h30 - Defensa Y Justicia x Deportes Antofagasta

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje?

SBT

21h30 - Palmeiras x Deportivo Táchira

21h30 - Flamengo x Sporting Cristal

Premiere

19h - Glória x Grêmio

21h30 - Ponte Preta x Chapecoense

ESPN

19h15 - Vélez Sarsfield x Estudiantes

21h30 - Flamengo x Sporting Cristal

21h30 - Universidad Católica x Talleres

LEIA TAMBÉM: