Jogos de futebol hoje, terça-feira, 21; onde assistir ao vivo e horários

Jogo de abertura da 14ª rodada do Brasileirão Série B e final da Copa do Brasil sub-17 são destaque da terça-feira de futebol.

Com poucas partidas no dia, um dos principais jogos será o confronto entre a Chapecoense e o CRB. Os dois times têm os mesmo 15 pontos e ocupam o meio da tabela. Para encostar no G4 e se afastar das últimas posições vencer o jogo de hoje é essencial.

Outro jogo divertido para acompanhar nesta terça será a final da Copa do Brasil sub-17. Uma das atrações da partida será o atacante do Palmeiras Endrick. O jogador é uma grande joia que o clube paulista prepara para o futuro. Já do lado do Vasco, um dos destaques do time é o lateral-direito Paulinho. O jogador tem passagem por seleção de base e já assinou contrato profissional com o time carioca.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série B

19h - Chapecoense x CRB - SporTV e Premiere

Brasileirão Sub-20

15h - Internacional x Corinthians - SporTV

Copa do Brasil Sub-17 FINAL

21h30 - Palmeiras x Vasco - SporTV

Onde assistir ao vivo o jogo Chapecoense x CRB

O jogo desta terça às 19h entre Chapecoense x CRB terá transmissão ao vivo do SporTV e Premiere.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje

Premiere

19h - Chapecoense x CRB - Brasileirão Série B

SporTV

15h - Internacional x Corinthians - Brasileirão Sub-20

21h30 - Palmeiras x Vasco - Copa do Brasil Sub-17

