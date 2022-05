Jogos de futebol hoje, terça-feira, 17; onde assistir ao vivo e horários

Quinta rodada da Copa Libertadores com brasileiros em campo, semifinal dos playoffs da segunda divisão do inglês e jogo que pode decidir a Premier League marcam a terça-feira de futebol.

Na Inglaterra, a terça reserva duas decisões. A primeira é o jogo do Liverpool, que pode dar o título ao Manchester City. Caso os Reds não vençam o Southampton, o campeonato terá um campeão com uma rodada de antecedência. Já com a vitória do Liverpool a competição será decidida na última rodada.

A outra decisão é a semifinal dos playoffs da segunda divisão do inglês entre Nottingham x Sheffield. Quem vencer irá para seguir na disputa para subir para a primeira divisão.

No Brasil, Corinthians e Flamengo podem se classificar antecipadamente para as oitavas de final da Copa Liberadores da América. O Timão visita o Boca Juniors na Argentina e o contestado Flamengo recebe o Universidad Católica no Rio.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje, terça-feira, 17

Campeonato inglês

15h45 - Southampton x Liverpool - ESPN e Star+

Segunda divisão do Campeonato inglês

15h45 - Nottingham x Sheffield - ESPN2

Copa Libertadores

19h15 - Penãrol x Cerro Porteño - ESPN 4 e Star+

19h15 - Red Bull Bragantino x Estudiantes - ESPN e Star+

21h30 - Boca Juniors x Corinthians - SBT, ESPN e Star+

21h30 - Flamengo x Universidad Católica - SBT e TV Conmebol TV

21h30 - Sporting Cristal x Talleres - ESPN e Star+

Copa Sul-Americana

19h15 - Internacional x Independiente Medellín - Conmebol TV

19h15 - Caracas x The Strongest - Conmebol TV

19h15 - Banfield x Universidad Católica-EQU - Conmebol TV

19h15 - Ceará x General Caballero-PAR - Conmebol TV

21h30 - Atlético-GO x Deportes Antofagasta - Conmebol TV

21h30 - Junior de Barranquilla x Oriente Petrolero - Conmebol TV

Brasileirão Série B

21h30 - Novorizontino x Sport - SporTV e Premiere

Brasileirão Série C

20h - Confiança x Ferroviário - NSports

