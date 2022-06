Jogos de futebol hoje, terça-feira, 14; onde assistir ao vivo e horários

Definição do último classificado para a Copa do Mundo no Catar, abertura da 12ª rodada do Brasileirão Série A e inicio da 13ª da Série B são destaques da terça-feira de futebol.

Costa Rica e Nova Zelândia se enfrentam pela última vaga na Copa do Mundo do Catar. Após a partida, todas as 32 seleções estarão definidas. Quem vencer entrar no grupo E, com Alemanha, Espanha e Japão.

Outra partida de destaque do dia é o confronto entre o Santos e o Juventude. Essa será a segunda partida seguida do time gaúcho contra um paulista. Na última rodada, o Juventude perdeu para o Corinthians e permaneceu na 19ª colocação. O Santos vem de três empates e precisa vencer para encostar novamente no G4.

Na Série B, o Bahia terá uma chance de igualar o número de pontos do líder Cruzeiro. Para isso terá que vencer a Chapecoense em casa. O time baiano vem de três vitória seguidas, enquanto a chape não vence há pelo menos cinco jogos.

Na Liga das Nações, Alemanha e Itália volta a se enfrentar na quarta rodada da competição. No primeiro turno, o jogo terminou empatado. Os italianos lideram o grupo 3 com cinco pontos. A Alemanha acumula três empates e ainda não venceu na competição.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje, terça-feira, 14

Brasileirão Série A

21h30 - Juventude x Santos - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

19h - Bahia x Chapecoense - SporTV e Premiere

Eliminatórias da Copa do Mundo

15h - Costa Rica x Nova Zelândia - SporTV 2

Liga das Nações

13h - Moldávia x Andorra - SporTV 3

13h - Armênia x Escócia - SporTV 2

15h45 - Liechtenstein x Letônia - Star+

15h45 - Turquia x Lituânia - SporTV 3

15h45 - Luxemburgo x Ilhas Faroé - Star+

15h45 - Romênia x Montenegro - Star+

15h45 - Bósnia e Herzegovina x Finlândia - Star+

15h45 - Ucrânia x Irlanda - Star+

15h45 - Polônia x Bélgica - Star+

15h45 - Holanda x País de Gales - ESPN 4 e Star+

15h45 - Alemanha x Itália - ESPN e Star+

15h45 - Inglaterra x Hungria - Star+

O jogo desta terça-feira às 21h30 entre Juventude x Santos terá transmissão ao vivo na SporTV e Premiere.

O jogo desta terça-feira às 19h entre Bahia x Chapecoense terá transmissão ao vivo na SporTV e Premiere.

O jogo desta terça-feira às 19h entre Bahia x Chapecoense terá transmissão ao vivo na SporTV e Premiere.

O jogo desta terça-feira às 19h entre Bahia x Chapecoense terá transmissão ao vivo na SporTV e Premiere.

O jogo desta terça-feira às 15h45 entre Ucrânia x Irlanda terá transmissão ao vivo na Star+.

O jogo desta terça-feira às 15h45 entre Ucrânia x Irlanda terá transmissão ao vivo na Star+.

O jogo desta terça-feira às 15h45 entre Polônia x Bélgica terá transmissão ao vivo na Star+.

O jogo desta terça-feira às 15h45 entre Holanda x País de Gales terá transmissão ao vivo na ESPN 4 e Star+.

O jogo desta terça-feira às 15h45 entre Inglaterra x Hungria terá transmissão ao vivo na Star+.

