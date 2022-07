Jogos de futebol hoje, terça-feira, 12; onde assistir ao vivo e horários

Início dos jogos decisivos da Copa do Brasil e Seleção Brasileira em campo pela Copa America Feminina são destaques da terça-feira de futebol.

Após vitória no primeiro jogo, o Athletico-PR recebe o Bahia e tem a vantagem do empate para avançar de fase. O Bahia precisa vencer por 2 a 0 para se classificar ou 1 a 0 para levar a partida para os pênaltis.

Outra decisão será o confronto entre Fluminense e Cruzeiro. No Mineirão, o Cruzeiro não perdeu ainda e terá que usar a força da torcida para vencer. O time de Ronaldo precisa vencer por dois gols de diferença. Já o Fluminense de Diniz tem a vantagem do empate para ir para as quartas.

Na segunda rodada da Copa América, a Seleção encara o Uruguai. Líder do grupo após golear a Argentina na partida de estreia, o Brasil busca a vitória para se manter na ponta do grupo B.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Copa do Brasil

20h30 - Athletico-PR x Bahia - Amazon Prime

21h - Cruzeiro x Fluminense - SporTV e Premiere

Copa América Feminina

18h - Uruguai x Brasil - SBT e SporTV

Amistoso pré-temporada

10h - Manchester United x Liverpool - ESPN 4 e Star+

SporTV

18h - Uruguai x Brasil - Copa América Feminina

Premiere

21h - Cruzeiro x Fluminense - Copa do Brasil

ESPN

10h - Manchester United x Liverpool - Amistoso

