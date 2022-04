Jogos de futebol hoje, sexta-feira, 8; onde assistir ao vivo e horários

O inicio do Campeonato Brasileiro da Série B e as rodadas do principais campeonatos nacionais da Europa são destaques do futebol nesta sexta-feira. Os confrontos entre Vasco e Vila Nova, Cruzeiro e Bahia, Brusque e Guarani abrem o Brasileiro da Série B. Confira horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol nesta sexta-feira, 8.

Veja horário e onde assistir aos jogos de hoje, sexta-feira 8

Campeonato Brasileiro Série B

19h - Vasco x Vila Nova - Premiere

19h - Brusque x Guarani - Premiere

21h30 - Bahia x Cruzeiro - Premiere

Campeonato Alemão

15h30 - Stuttgart x Borussia Dortmund - OneFootball

Campeonato Espanhol

16h - Sevilla x Granada - ESPN 3 e Star+

Campeonato Inglês

16h - Newcastle United x Wolverhampton - ESPN e Star+

Campeonato Francês

16h - Lorient x Saint-Étienne - Star+