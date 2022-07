Jogos de futebol hoje, sexta-feira, 8; onde assistir ao vivo e horários

Jogos da 17ª rodada do Brasileirão Série B são destaques da sexta-feira de futebol.

O Grêmio busca vencer o Náutico em casa para seguir no G4. O time gaúcho tem 26 pontos e está na quarta posição da tabela. Já para os pernambucanos, a partida é para seguir no caminho da recuperação. Na 16ª posição e com a mesma pontuação do primeiro time na zona de rebaixamento, o Náutico vem de vitória na última rodada e precisa vencer novamente para se afastar das últimas posição.

No mesmo roteiro do confronto entre Grêmio e Náutico, Bahia e Vila Nova se enfrentam na casa do time goiano. Enquanto o Bahia está na terceira posição com 29 pontos, o Vila Nova é o lanterna da competição com 12 pontos e apenas uma vitória no campeonato. O time baiano joga para se manter na zona de acesso e o desesperado Vila Nova para sair da lanterna.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série B

19h - Vila Nova x Bahia - SporTV e Premiere

21h30 - Grêmio x Náutico - SporTV e Premiere

