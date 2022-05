Jogos de futebol hoje, sexta-feira, 6; onde assistir ao vivo e horários

Jogos do Campeonato Italiano, Alemão, Espanhol, Francês e sexta rodada do Brasileirão da Série B marcam a sexta-feira de futebol.

Em dia sem muitas partidas, o destaque na Europa fica para o Internazionale que recebe o Empoli e precisa vencer para continuar na caça ao líder Milan. Faltando três rodadas para o fim do campeonato italiano, os rivais estão separados por apenas dois pontos. A Juventus, já classificada para a próxima Liga do Campeões da Europa, joga contra o desesperado Genoa, que precisa vencer para sair da zona de rebaixamento.

No Brasil, o Náutico volta suas atenções para a Série B após levantar a taça do campeonato Pernambucano. O clube enfrenta Vila Nova em Goiás. Mais tarde, o Sport encara o Tombense-MG em casa. Enquanto o time de Recife está próximo do G4, o clube mineiro empatou as cinco partidas da competição e está na zona da degola.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje, sexta-feira, 6

Campeonato Italiano

13h45 - Internazionale x Empoli - Star+

16h - Genoa x Juventus - ESPN e Star+

Campeonato Alemão

15h30 - Bochum x Arminia Bielefeld - OneFootball

Campeonato Espanhol

16h - Levante x Real Sociedad - Star+

Campeonato Francês

16h - Lille x Monaco - Star+

Brasileirão Série B

19h - Vila Nova x Náutico - SporTV e Premiere

21h30 - Sport x Tombense-MG- SporTV e Premiere

LEIA TAMBÉM: