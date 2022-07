Jogos de futebol hoje, sexta-feira, 29; onde assistir ao vivo e horários

Jogos do Brasileirão Série B e amistoso internacional são destaques da sexta-feira de futebol.

Após derrota na última partida, o Bahia recebe o Náutico e quer manter uma boa vantagem sobre o quinto colocado. Os três pontos podem deixar o time baiano com até sete pontos de vantagem sobre o primeiro time fora do G4 no final da rodada. Já o Náutico vem de quatro derrotas seguidas e precisa vencer para tentar sair da zona de rebaixamento.

A outra partida da segundona será um confronto direito entre dois times no meio da tabela de olho no G4. Tombense e Sampaio Corrêa fazem jogo de seis pontos nesta sexta. Quem vencer encosta na zona de acesso para a Série A.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série B

19h - Bahia x Náutico - SporTV e Premiere

- SporTV e Premiere 21h30 - Tombense-MG x Sampaio Corrêa - Premiere

Amistoso

16h - Udinese x Chelsea - ESPN e Star+

