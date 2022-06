Jogos de futebol hoje, sexta-feira, 24; onde assistir ao vivo e horários

Amistoso da Seleção Brasileira Feminina, jogos da Série B e inicio de uma nova rodada do Brasileirão Série A marcam a sexta-feira de futebol.

As comandas da técnica Pia Sundhage encaram a Dinamarca em amistoso preparatório para a Copa América. Depois, o Brasil pega a Suécia no dia 28 de junho. A estreia na Copa América, sediada na Colômbia será contra a Argentina, no dia 7 de julho. A competição é importante porque dará três vagas para a Copa do Mundo de 2023 e uma vaga para as Olimpíadas de Paris em 2024.

No Brasileirão, o Internacional e o Coritiba abrem a 14ª rodada da competição. O time gaúcho busca a vitória para voltar ao G4 após tropeço em casa. Já o Coritiba, que vem de três derrotas, precisa vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série A

21h30 - Internacional x Coritiba - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

19h - Vasco x Operário - Premiere

19h - Londrina x Guarani - SporTV e Premiere

Amistoso da Seleção Feminina

14h - Brasil x Dinamarca - TV Globo e SporTV

Onde assistir ao vivo o jogo Brasil x Dinamarca

O jogo desta sexta-feira às 14h entre Brasil x Dinamarca terá transmissão ao vivo da TV Globo e SporTV.

Onde assistir ao vivo o jogo Londrina x Guarani

O jogo desta sexta-feira às 19h entre Londrina x Guarani terá transmissão ao vivo do SporTV e Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo Vasco x Operário

O jogo desta sexta-feira às 19h entre Vasco x Operário terá transmissão ao vivo do Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo Internacional x Coritiba

O jogo desta sexta-feira às 21h30 entre Internacional x Coritiba terá transmissão ao vivo do SporTV e Premiere.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

14h - Brasil x Dinamarca - Amistoso da Seleção Feminina

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje?

SporTV

19h - Londrina x Guarani - Brasileirão Série B

21h30 - Internacional x Coritiba - Brasileirão Série A

Premiere

19h - Londrina x Guarani - Brasileirão Série B

19h - Vasco x Operário - Brasileirão Série B

21h30 - Internacional x Coritiba - Brasileirão Série A

LEIA TAMBÉM:

O influenciador que é “pago para beber” e já conquistou 15 marcas

John Textor compra o Lyon, da França: o que o Botafogo pode ganhar com isso?

Apesar de contrato milionário, Luva de Pedreiro tem valor baixíssimo na conta; entenda o caso