Jogos de futebol hoje, sexta-feira, 20; onde assistir ao vivo e horários

Jogos da oitava rodada do Brasileirão Série B e inicio da última rodada do Campeonato Espanhol e do Italiano marcam a sexta-feira de futebol.

Na Série B, o Bahia recebe a Ponte Preta para tentar seguir na caça ao líder Cruzeiro. Com 13 pontos em sete jogos, o clube baiano vem de uma derrota na última rodada. A Ponte Preta também busca um jogo de recuperação, já que não vence a duas partidas.

Na Europa, o campeão espanhol abre a última rodada do campeonato. Com a fina da Liga dos Campeões na próxima semana, o Real joga hoje para ter uma semana de descanso.

No campeonato italiano, o Roma precisa apenas da vitória para carimbar sua vaga para a Liga Europa do próximo ano. Com 60 pontos, o time de José Mourinho tem o Atalanta e Fiorentina com 59 pontos e não pode tropeçar.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje, sexta-feira, 20

Campeonato Italiano

15h45 - Torino x Roma - Star+

Campeonato Espanhol

16h - Rayo Vallecano x Levante - Star+

16h - Real Madrid x Betis - ESPN e Star+

Brasileirão Série B

19h - Brusque x Tombense-MG - SporTV e Premiere

21h30 - Bahia x Ponte Preta - SporTV e Premiere

Qual horário do jogo Bahia hoje e onde assistir ao vivo?

O jogo desta sexta-feira às 21h30 entre Bahia x Ponte Preta terá transmissão ao vivo do SporTV e Premiere.

Qual horário do jogo Real Madrid hoje e onde assistir ao vivo?

O jogo desta sexta-feira às 16h entre Bahia x Ponte Preta terá transmissão ao vivo do ESPN e Star+.

Quais jogos vão passar ao vivo no Star+ hoje?

15h45 - Torino x Roma

16h - Rayo Vallecano x Levante

16h - Real Madrid x Betis

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje?

ESPN

16h - Real Madrid x Betis

SporTV

19h - Brusque x Tombense-MG

21h30 - Bahia x Ponte Preta

Premiere

19h - Brusque x Tombense-MG

21h30 - Bahia x Ponte Preta

LEIA TAMBÉM: