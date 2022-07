Jogos de futebol hoje, sexta-feira, 15; onde assistir ao vivo e horários

Jogos da 18ª rodada do Brasileirão Série B, Euro Feminina e amistosos pré-temporada de gigantes europeus são destaques da sexta-feira de futebol.

O PSG, de Neymar, faz sua primeira partida na temporada 2022/2023. Com o técnico Christophe Galtier no comando a equipe, o time deve entrar com os seus melhores jogadores no amistoso contra o Quevilly Rouen, time da segunda divisão do Campeonato Francês.

No Brasil, dois jogos da Série B dão sequência a 18ª rodada da competição. A Ponte Preta enfrenta o Criciúma fora de casa. O time do interior de São Paulo precisa da vitória para se afastar da zona de rebaixamento. Já o Criciúma quer os três pontos para encostar no G4.

A outra partida será o confronto dos desesperados. O Vila Nova, lanterna da competição, e o CSA, penúltimo colocado, se enfrentam em Goiânia. Quem vencer pode buscar uma possível arrancada para sair da zona de rebaixamento.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série B

19h - Criciúma x Ponte Preta - SporTV e Premiere

21h30 - Vila Nova x CSA - SporTV e Premiere

Euro Feminina

16h - Irlanda do Norte x Inglaterra - ESPN e Star+

Amistosos pré-temporada

09h35 - Liverpool x Crystal Palace - Star+

12h - PSG x Quevilly - PSG TV e Twitch PSG

Onde assistir ao vivo o jogo do PSG

O jogo desta sexta-feira às 12h entre PSG x Quevilly terá transmissão ao vivo na PSG TV e Twitch PSG.

Onde assistir ao vivo o jogo Liverpool x Crystal Palace

O jogo desta sexta-feira às 9h35 entre Liverpool x Crystal Palace terá transmissão ao vivo no Star+.

Onde assistir ao vivo o jogo Criciúma x Ponte Preta

O jogo desta sexta-feira às 19h entre Criciúma x Ponte Preta terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo Vila Nova x CSA

O jogo desta sexta-feira às 21h30 entre Vila Nova x CSA terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Neymar vai jogar hoje no PSG?

O novo técnico do PSG Christophe Galtier deve colocar a campo no primeiro amistoso da temporada da equipe o que tem de melhor. Por isso, Neymar deve iniciar como titular. Confira a provável escalação do PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Sérgio Ramos, Nuno Mendes; Gueye, Ander Herrera, Vitinha; Messi, Neymar e Mbappé.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje?

SporTV

19h - Criciúma x Ponte Preta - Brasileirão Série B

21h30 - Vila Nova x CSA - Brasileirão Série B

Premiere

19h - Criciúma x Ponte Preta - Brasileirão Série B

21h30 - Vila Nova x CSA - Brasileirão Série B

ESPN

16h - Irlanda do Norte x Inglaterra - Eurocopa Feminina

