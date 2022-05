Jogos de futebol hoje, sexta-feira, 13; onde assistir ao vivo e horários

Abertura da sétima rodada do Brasileirão da Série B, semifinal dos playoffs da segunda divisão do campeonato inglês e jogo do Português marcam a sexta-feira de futebol.

Após dias de Copa do Brasil, a rodada das competições por pontos corridos começam nesta sexta-feira com a Série B. Em duelo pelo G4, o Sport visita a Chapecoense. Se o time pernambucano vencer, permanece na zona de acesso para o Brasileirão Série A, já se a vitória for do time catarinense, ele terá a chance de entrar no G4.

O outro confronto do dia será Ponte Preta contra Novorizontino. Os dois times estão no meio da tabela e a vitória pode significar ficar próximo das primeiras posições. O jogo será em Campinas, na casa da Ponte.

Na Europa, o dia será de poucos jogos. O destaque fica para a emocionante semifinal dos playoffs da segunda divisão do campeonato inglês entre Luton Town e Huddesfield Town. O jogo de ida duas equipes que lutam por uma vaga na Premier League.

Em Portugal, o Benfica joga a última rodada da liga do país contra o Paços Ferreira. O time já garantiu vaga para a próxima Liga dos Campeões, mas viu seu maior rival Porto se sagrar campeão.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje, sexta-feira, 13

Campeonato Inglês - Segunda Divisão

15h45 - Luton Town x Huddesfield Town - ESPN

Liga Portugal

16h15 - Paços Ferreira x Benfica - Star+

Brasileirão Série B

19h - Ponte Preta x Novorizontino - SporTV e Premiere

21h30 - Chapecoense x Sport - SporTV e Premiere

