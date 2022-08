Jogos de futebol hoje, sexta-feira, 12; onde assistir ao vivo e horários

Inicio do campeonato Espanhol, jogos do Francês e Alemão e rodada do Brasileirão Série B são destaques da sexta-feira de futebol.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Campeonato Espanhol

16h - Osasuna x Sevilla - ESPN e Star+

Campeonato Francês

16h - Nantes x Lille - Star+

Campeonato Alemão

15h30 - Freiburg x Borussia Dortmund - OneFootball

Brasileirão Série B

19h - Vila Nova x Londrina - SporTV e Premiere

- 21h30 - Bahia x Ituano - SporTV e Premiere

- 21h30 - Brusque x Ponte Preta - Premiere

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje?

SporTV

19h - Vila Nova x Londrina - Brasileirão Série B

- 21h30 - Bahia x Ituano - Brasileirão Série B

Premiere

19h - Vila Nova x Londrina - Brasileirão Série B

- 21h30 - Bahia x Ituano - Brasileirão Série B

- 21h30 - Brusque x Ponte Preta - Brasileirão Série B

ESPN

16h - Osasuna x Sevilla - Campeonato Espanhol

