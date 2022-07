Jogos de futebol hoje, sexta-feira, 1; onde assistir ao vivo e horários

Rodada do Brasileirão Série B e jogo da Série D são destaques da sexta-feira de futebol.

Líder e com duas vitórias seguidas no Brasileirão Série B, o Cruzeiro encara o Vila Nova em casa. Único mandante 100% na temporada brasileira, terá o estádio do Mineirão como trunfo para se manter na ponta da tabela. O desafio para o Vila Nova será grande. O time é lanterna da segundona e só venceu um jogo, na sexta rodada. Desde então, são nove jogos sem vitória.

Outro jogo interessante do dia, será o confronto entre Operário e Brusque. Os times estão no meio da tabela e a vitória pode ajudar a encostar no G4.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série B

19h - Chapecoense x Sampaio Corrêa - SporTV e Premiere

21h30 - Cruzeiro x Vila Nova - Premiere

21h30 - Brusque x Operário-PR - SporTV e Premiere

Brasileirão Série D

20h - Pacajus x Tocantinópolis - InStat.TV

