Jogos de futebol hoje, segunda-feira, 9; onde assistir ao vivo e horários

Finalista da Liga Conferência Europa em campo, jogo de encerramento da rodada do Brasileirão e partidas da Serie B e C marcam a segunda-feira de futebol.

O Roma, que se classificou para a final da nova competição da UEFA, volta a campo hoje pelo campeonato Italiano. O time visita a Fiorentina e se vencer, pode entrar na zona de classificação para a próxima Liga Europa.

No Brasil, Avaí e Coritiba jogam no último jogo da quinta rodada do Brasileirão. Quem vencer a partida tem a chance de entrar no G4 do campeonato. Os dois times que voltaram para a Serie A este ano começaram o campeonato com campanhas melhores que Palmeiras e Flamengo, candidatos ao título.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje, segunda-feira, 9

Campeonato Italiano

15h45 - Fiorentina x Roma - ESPN4 e Star+

Brasileirão Série A

20h - Avaí x Coritiba - SporTv e Premiere

Brasileirão Série B

20h - CRB x Sampaio Corrêa - Premiere

Série C

20h - Aparecidense -GO x Vitória - DAZN