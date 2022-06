Jogos de futebol hoje, segunda-feira, 6; onde assistir ao vivo e horários

Seleção Brasileira em campo, jogos do Brasileirão Série A e Série B e segunda rodada da Liga das Nações são destaques da segunda-feira de futebol.

O Brasil enfrenta o Japão em segundo amistoso na atual data Fifa. Com algumas mudanças em relação ao time titular que goleou a Coreia do Sul, o Brasil tem o histórico ao seu favor. Em 12 jogos contra os japonês, a seleção nunca perdeu. A seleção do Japão estará na Copa do Mundo no Grupo E.

Outro destaque do dia será a reedição da última final de Copa do Mundo. França e Croácia se encaram na segunda rodada da Liga das Nações. As duas seleções que iniciaram a competição como favoritas para disputa pela vaga na semifinal, perderam na primeira rodada e buscam a recuperação. Do lado da França existe a preocupação se poderá contar com Mbappé, que saiu machucado da última partida.

No Brasil, o Botafogo e o Goiás jogam pela décima rodada do Brasileirão. O time goiano iniciou a rodada próximo da zona de rebaixamento e precisa vencer para não terminar entre os quatro últimos colocados. Já o Botafogo quer vencer para tentar voltar ao G4 e encostar nos líderes da competição.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje, segunda-feira, 6

Amistosos

7h20 - Japão x Brasil - TV Globo e SporTV

Brasileirão Série A

20h - Botafogo x Goiás - SporTV e Premiere

Brasileirão Série B

20h - Guarani x Operário - Premiere

Brasileirão Série C

20h - Remo x Campinense - DAZN

Liga das Nações

13h - Áustria x Dinamarca - ESPN e Star+

15h45 - Croácia x França - SporTV

15h45 - Islândia x Albânia - Star+

15h45 - Bielorússia x Azerbaijão - SporTV 3

15h45 - Eslováquia x Cazaquistão - Star+

15h45 - Andorra x Moldávia - Star+

Brasileirão feminino

17h30 - Atlético-MG x Red Bull Bragantino - SporTV 2

