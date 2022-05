Jogos de futebol hoje, segunda-feira, 30; onde assistir ao vivo e horários

Jogo do encerramento da oitava rodada do Brasileirão Série A e partida do Brasileirão feminino marcam a segunda-feira de futebol.

Em um dia sem muitas partidas, o destaque fica para o jogo entre Internacional e Atlético-GO. O jogo que encerra a oitava rodada pode proporcionar mudanças na tabela. Se vencer, o time gaúcho pode pular para a sexta posição e encostar nos líderes. Já se o clube goiano vencer, ele deixa a zona de rebaixamento e empurra o Cuiabá para a zona da degola.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje, segunda-feira, 30

Brasileirão Série A

20h30 - Internacional x Atlético-GO - SporTV e Premiere

Brasileirão Série C

20h - Paysandu x Manaus - DAZN

Brasileirão Feminino

17h30 - São Paulo x Atlético-MG - SporTV

Onde assistir o jogo do Internacional hoje, segunda-feira, 30; veja o horário

O jogo desta segunda-feira às 20h30 entre Internacional x Atlético-GO terá transmissão ao vivo do SporTV e Premiere.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje?

SporTV

17h30 - São Paulo x Atlético-MG

20h30 - Internacional x Atlético-GO

Premiere

20h30 - Internacional x Atlético-GO

