Jogos de futebol hoje, segunda-feira, 27; onde assistir ao vivo e horários

Inicio da 15ª rodada do Brasileirão Série B e jogos da Série C são destaque da segunda-feira de futebol.

Chapecoense e Operário se enfrentam no estádio Germano Kruger nesta segunda. A vitória para uma das equipes irá afastar o time da zona de rebaixamento e aproximar do G4. Na 14ª colocação, a Chape tem 15 pontos e vem de uma derrota. Já o Operário, está na 12ª posição com 16 pontos.

No outro jogo da Série B, Sampaio Corrêa e CSA buscam recuperação. As duas equipes vivem jejum de vitória. O Sampaio Corrêa não vence há duas partidas, sendo um empate e uma derrota. A situação do CSA é mais delicada. O time alagoano vem de quatro empates e uma derrota.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série B

20h - Sampaio Corrêa x CSA - Premiere

20h - Operário x Chapecoense - Premiere

Brasileirão Série C

20h - Figueirense x Remo - DAZN

Brasileirão Série D

20h15 - Trem x São Raimundo-AM - InStat TV

20h30 - Atlético-BA x Santa Cruz - InStat TV

Onde assistir ao vivo o jogo Sampaio Corrêa x CSA

O jogo desta segunda-feira às 20h entre Sampaio Corrêa x CSA terá transmissão ao vivo no Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo Operário x Chapecoense

O jogo desta segunda-feira às 20h entre Operário x Chapecoense terá transmissão ao vivo no Premiere.

Onde assistir ao vivo o jogo Figueirense x Remo

O jogo desta segunda-feira às 20h entre Figueirense x Remo terá transmissão ao vivo na DAZN.

Onde assistir ao vivo o jogo Atlético-BA x Santa Cruz

O jogo desta segunda-feira às 20h30 entre Atlético-BA x Santa Cruz terá transmissão ao vivo na InStat TV.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje?

Premiere

20h - Sampaio Corrêa x CSA - Brasileirão Série B

20h - Operário x Chapecoense - Brasileirão Série B

LEIA TAMBÉM:

Luva de Pedreiro: influenciador afirma que seu WhatsApp foi hackeado

Melhore seu vocabulário em inglês utilizando termos do futebol

Como futebol brasileiro tem quebrado barreiras sobre a homofobia no esporte