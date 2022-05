Jogos de futebol hoje, segunda-feira, 23; onde assistir ao vivo e horários

Decisão de quem será rebaixado no campeonato Alemão e jogo do Brasileirão Série B são destaques da segunda-feira de futebol.

Em dia sem muitas partidas, a emoção fica reservada para o playoff de rebaixamento do campeonato Alemão. Hamburgo e Hertha Berlin fazem o jogo decisivo para definir quem irá cair para a segunda divisão alemã.

No primeiro jogo, o Hamburgo venceu por 1 a 0 fora de casa e agora precisa de apenas um empate para seguir na elite. O Hertha Berlin terá a difícil missão de vencer por no minimo dois gols de diferença para se salvar do rebaixamento.

No Brasil, o jogo único da Série B abre a nona rodada da competição. O Sport enfrenta o CRB para se manter no topo da tabela. Enquanto o time alagoano buscará a vitória para sair da zona de rebaixamento para a Série C.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje, segunda-feira, 23

Campeonato Alemão - Playoff de rebaixamento

15h30 - Hamburgo x Hertha Berlin - OneFootball

Brasileirão Série B

20h - Sport x CRB - SporTV e Premiere

Brasileirão Série C

20h -Ypiranga x Remo - DAZN

