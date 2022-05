Jogos de futebol hoje, segunda-feira, 2; onde assistir ao vivo e horários

Clássico paulista pelo Brasileirão e os jogos de encerramento da rodada dos campeonatos europeus marcam a segunda-feira de futebol.

No Brasil, o São Paulo recebe o Santos no Estádio do Morumbi. O clássico entre os dois gigantes do futebol será o jogo que fecha a quarta rodada do Brasileirão.

Já na Europa, o destaque fica para o Manchester United que tenta se recuperar para ainda sonhar com a vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa. O clube recebe o Brentford.

Veja horário e onde assistir aos jogos de hoje, segunda-feira, 2

Campeonato Inglês

16h - Manchester United x Brentford - Star+

Campeonato Italiano

15h45 - Atalanta x Salernitana - Star+

Campeonato Alemão

15h30 - Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt - OneFootball

15h30 - Borussia M'Gladbach x RB Leipzig - OneFootball

Campeonato Espanhol

16h - Getafe x Betis - ESPN 4 e Star+

Brasileirão Série A

20h - São Paulo x Santos - Premiere

Brasileirão Série C

20h - Botafogo x Floresta-CE - NSports

