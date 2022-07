Jogos de futebol hoje, segunda-feira, 18; onde assistir ao vivo e horários

Fechamento da 17ª rodada do Brasileirão Série A e Seleção Brasileira Feminina em campo na Copa América são destaques da segunda-feira de futebol.

O jogo que encerra a rodada do final de semana do Brasileirão será decisivo. Caso o Palmeiras não conquiste os três pontos contra o Cuiabá, o campeonato terá uma novo líder, o Atlético-MG. Se o jogo terminar empatado, o Verdão também retoma a ponta.

O jogo será de recuperação para o time de Abel Ferreira. São três jogos sem vencer na competição e uma amarga derrota na Copa do Brasil na última semana. Já o Cuiabá quer manter a boa sequência e conquistar a terceira vitória seguida.

Na Série B, Sport e Vila Nova abrem a última rodada do primeiro turno. Vindo de uma sequência irregular, o time Pernambucano precisa vencer para não ver a vantagem do quarto colocado aumentar ainda mais no final da rodada. Hoje são 6 pontos que separam o Sport do Grêmio. Já o lanterna Vila Nova, que só ganhou um jogo na competição, precisa começar a esboçar alguma reação se quiser continuar na segundona.

Absoluta no Grupo B, a Seleção Brasileira enfrenta a Venezuela hoje pela Copa América. Líder por saldo de gol, o Brasil vê as venezuelanas na segunda posição. A vitória pode encaminhar a classificação para a próxima fase do time de Pia Sundhage.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Brasileirão Série A

20h - Palmeiras x Cuiabá - Premiere

Brasileirão Série B

20h - Sport x Vila Nova - SporTV e Premiere

Brasileirão Série C

20h - Manaus x Volta Redonda - TV Band, DAZN e TikTok

Copa América Feminina

18h - Venezuela x Brasil - SBT e SporTV

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo Sport x Vila Nova

O jogo desta segunda-feira às 20h entre Sport x Vila Nova terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Qual horário e onde assistir ao vivo o jogo Manaus x Volta Redonda

O jogo desta segunda-feira às 20h entre Manaus x Volta Redonda terá transmissão ao vivo na Band, DAZN e TikTok

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje?

SBT

18h - Venezuela x Brasil - Copa América Feminina

Band

20h - Manaus x Volta Redonda - Brasileirão Série C

SporTV

20h - Sport x Vila Nova - Brasileirão Série B

Premiere

20h - Palmeiras x Cuiabá - Brasileirão Série A

