Jogos de futebol hoje, sábado, 7; onde assistir ao vivo e horários

A abertura da quinta rodada do Brasileirão da Série A, jogos da Série B e a reta final das principais ligas europeias são os destaques deste sábado de futebol.

Um dos grandes jogos do dia será Liverpool contra Tottenham. Após se classificar para a final da Liga dos Campeões da Europa, os Reeds seguem vivos na luta pelo título, faltando apenas quatro rodadas. O clube precisa vencer o clássico contra o Tottenham e torcer por um tropeço do City para assumir a liderança.

Com os campeões decididos com rodadas de antecedência, os campeonatos francês, Espanhol e Alemão se agitam pela luta contra o rebaixamento e briga por vagas nas competições europeias da próxima temporada. O Barcelona, por exemplo, tenta se garantir como vice-campeão e carimbar a classificação para Champions após uma temporada sem títulos.

No Brasil, a quinta rodada do Brasileirão começa na noite de hoje. O Atlético-MG e América-MG se enfrentam novamente, após encontro válido pela Libertadores no meio da semana. Se a história se repetir, o Galo sairá com os três pontos.

O Athletico-PR volta a campo contra o Ceará após demitir o técnico Fábio Carille após apenas 21 dias de trabalho e contratar o pentacampeão Felipão.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje, sábado, 7

Campeonato Inglês

11h - Chelsea x Wolverhampton - Star+

11h - Brentford x Southampton - Star+

11h - Burnley x Aston Villa - ESPN e Star+

11h - Crystal Palace x Watford - Star+

13h30 - Brighton x Manchester United - ESPN e Star+

15h45 - Liverpool x Tottenham - ESPN e Star+

Campeonato Espanhol

9h - Mallorca x Granada - Star+

11h15 - Athletic Bilbao x Valencia - ESPN e Star+

16h - Bétis x Barcelona - Star+

13h30 - Celta x Alavés - Star+

13h30 - Cádiz x Elche - Star+

Campeonato Italiano

10h - Torino x Napoli - Star+

13h - Sassuolo x Udinese - Star+

15h45 - Lazio x Sampdoria - Star+

Campeonato Alemão

10h30 - Freiburg x Union Berlin - OneFootball

10h30 - Hoffenheim x Bayer Leverkusen - OneFootball

10h30 - Colônia x Wolfsburg - OneFootball

10h30 - Greuther Furth x Borussia Dortmund - OneFootball

13h30 - Hertha x Mainz 05 - OneFootball

Campeonato Francês

12h - Brest x Starsbourg - Star+

Copa da França

16h - Nice x Nantes - Star+

Brasileirão Série A

16h30 - Atlético-MG x América-MG - Premiere

20h30 - Athletico-PR x Ceará - Premiere

Brasileirão Série B

16h30 - Operário-PR x Criciúma - SporTV e Premiere

19h - Vasco x CSA - Premiere

19h - Novorizontino x Ituano - SporTV e Premiere

Brasileirão Série C

11h - Mirassol x Campinense - NSports

15h - Ferroviário x São José-RS - NSports

17h - Manaus x Confiança - TV Bandeirantes, DAZN e TikTok

18h - Botafogo-PB x Altos-PI - NSports

19h - Brasil de Pelotas x Remo - NSports

