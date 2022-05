Jogos de futebol hoje, sábado, 28; onde assistir ao vivo e horários

Jogos do Brasileirão Série A e Série B e a grande final da Liga dos Campeões da Europa são destaques do sábado de futebol

Liverpool e Real Madrid se enfrentam na final do principal campeonato de clubes do mundo. Enquanto o time inglês teve uma campanha mais equilibrada, o Real Madrid esteve próximo da eliminação no mata-mata em duas oportunidades. Essa será a segunda final nos últimos anos entre as equipes. a temporada 2018/2019 os espanhóis venceram os ingleses.

No Brasil, a oitava rodada do Brasileirão Série A começa neste sábado. Entre as partidas, o São Paulo enfrenta o Ceará no Estádio do Morumbi. Os dois clubes vêm de boas vitórias e classificação para as oitavas da Sul-Americana, mas vivem momento distintos na competição nacional. Enquanto o tricolor paulista está na terceira posição, o Ceará está na zona de rebaixamento com apenas cinco pontos.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje, sábado, 28

Champions League

16h - Liverpool x Real Madrid - SBT, TNT, HBO Max

Brasileirão Série A

16h30 - Goiás x Red Bull Bragantino - Premiere

19h - São Paulo x Ceará - Premiere

20h30 - Fortaleza x Juventude - Premiere

Brasileirão Série B

16h30 - CSA x Novorizontino - SporTV e Premiere

19h - Sampaio Corrêa x Guarani - SporTV e Premiere

Brasileirão Série C

11h - São José x Atlético-CE - NSports

15h - Figueirense x Ferroviário - NSports

17h - Campinense x Vitória - TV Bad, DAZN e TikTok

18h - Confiança x Aparecidense-GO - NSports

19h - ABC x Brasil de Pelotas - DAZN

Brasileirão Série A Feminino

14h - Corinthians x Kindermann - Band

15h - Red Bull Bragantino x ESMAC - Eleven Sports

15h - Internacional x Real Brasília - Eleven Sports

Amistosos de seleções

21h - México x Nigéria - ESPN 3 e Star+

Quais jogos vão passar ao vivo na TV hoje?

SporTV

16h30 - CSA x Novorizontino

19h - Sampaio Corrêa x Guarani

Premiere

16h30 - Goiás x Red Bull Bragantino

19h - São Paulo x Ceará

20h30 - Fortaleza x Juventude

SBT

16h - Liverpool x Real Madrid

