Jogos de futebol hoje, sábado, 27; onde assistir ao vivo e horários

Rodadas do Brasileirão Série A, Série B, Série C e campeonatos das principais ligas europeias, são destaques do sábado de futebol.

Pelo Brasileirão, o líder Palmeiras visita o Fluminense buscando se isolar cada vez mais na liderança da competição. Destaque também para o clássico goiano entre Goiás x Atlético GO.

No Campeonato Inglês, Manchester City, United, Chelsea, Liverpool e Arsenal, entram em campo buscando se manter entre as principais equipes da competição.

Pelo Italiano, destaque para o clássico italiano entre Juventus x Roma. O Milan enfrenta o Bologna no San Siro.

Veja horários e onde assistir aos jogos de hoje

Campeonato Brasileiro Serie A

16h30 - Goiás x Atlético GO - Premiere

- Premiere 16h30 - Coritiba x Avaí - Premiere

- Premiere 19h00 - Fluminense x Palmeiras - Premiere

- Premiere 21h00 - Ceará x Athletico PR - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Serie B

11h00 - Guarani x Tombense - SporTV e Premiere

- SporTV e Premiere 16h00 - CRB x Criciúma - SporTV e Premiere

- SporTV e Premiere 19h00 - Operário x CSA - SporTV e Premiere

Campeonato Brasileiro Serie C

17h00 - Paysandu x ABC - TV Bandeirantes, DAZN e TikTok

TV Bandeirantes, DAZN e TikTok 19h00 - Mirassol x Botafogo-RP - DAZN

Campeonato Brasileirão Serie D

16h00 - São Bernardo x Tocantinópolis - InSat TV

InSat TV 17h00 - Pouso Alegre x ASA - InSat TV

Campeonato Francês

12h - Auxerre x Strasbourg - Star+

- Star+ 16h - Lens x Rennes - Star+

Campeonato Italiano

13h30 - Juventus x Roma - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 13h30 - Cremonese x Torino - Star+

- Star+ 15h45 - Milan x Bologna - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 15h45 - Spezia x Sassuolo - Star+

Campeonato Espanhol

12h30 - Elche x Real Sociedad - ESPN2 e Star+

- ESPN2 e Star+ 14h30 - Rayo Vallecano x Mallorca - Star+

- Star+ 17h00 - Almeria x Sevilla - Star+

Campeonato Inglês

08h30 - Southampton x Manchester United - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 11h00 - Chelsea x Leicester City - Star+

Star+ 11h00 - Brentford x Everton - Star+

- Star+ 11h00 - Brighton x Leeds - Star+

- Star+ 11h00 - Liverpool x Bournemouth - Star+

Star+ 11h00 - Manchester City x Crystal Palace - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 13h30 - Arsenal x Fulham - Star+

Campeonato Alemão

10h30 - RB Leipzig x Wolfsburg - OneFootball

- OneFootball 10h30 - Mainz 05 x Bayer Leverkusen - OneFootball

- OneFootball 10h30 - Hoffenheim x Augsburg - OneFootball

- OneFootball 10h30 - Hertha x Borussia Dortmund - OneFootball

- OneFootball 10h30 - Schalke 04 x Union Berlim - OneFootball

- OneFootball 13h30 - Bayern de Munique x Borussia M'Gladbach - OneFootball

